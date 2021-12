Glumica pomno prati društvene mreže dok obožavatelji 'Seksa i grada' nastavljaju dijeliti svoja mišljenja o novoj seriji 'And Just Like That...' Mnogi se pitaju zašto se nije htjela vratiti

Glumica Kim Cattrall (65), koja je glumila voljenu publicisticu u dugogodišnjoj franšizi 'Seks i grad', lajkala je nekoliko tvitova o svojoj odluci da se ne pridruži ponovnom 'oživljavanju' obožavane serije, primijetili su brojni fanovi. - Kim Cattrall, ja sam veliki obožavatelj. Čestitam vam što ste donijeli izbore koji su pravi za vas - tvitao je obožavatelj, koji je dobio 'lajk' od Cattrall. Glumici se također svidio tweet publicistice Emily Shapiro, koja je podijelila da Kim Cattrall nije u ponovnom pokretanju 'Seksa i grada'. Gledatelji su u prvoj epizodi 'And Just Like That...' saznali da Cattrallin lik, Samantha, 'više nije s nama' Ona nije mrtva – za razliku od Face – te je odlučila prihvatiti posao u Londonu, nakon što je otpuštena kao publicistica svoje dugogodišnje najbolje prijateljice Carrie Bradshaw. Iako se čini da je Carrie ljuta zbog Samanthine navodne odluke da ostavi nju i druge djevojke i prijeđe ocean, jasno daje do znanja da je nekoliko puta razgovarala sa svojom prijateljicom u nadi da će popraviti stvari. Carrie se konačno ponovno čuje sa Samanthom u drugoj epizodi, kada šalje bijeli aranžman za lijes za Facin sprovod i poruku koja jednostavno glasi: 'S ljubavlju, Samantha.' Nije tajna da je Cattrallina veza s kolegama iz serije 'Seks i grad', posebice s Sarah Jessicom Parker (56), već neko vrijeme na udaru. Glumica je razgovarala s Piersom Morganom u intervju 2017. nakon što je Parker (56) najavila da se treći film 'Seks i grad' neće dogoditi. Cattrall je otkrila da je rekla 'ne' trećem filmu više od godinu dana prije nego što je Parker potvrdila da se to neće dogoditi. Dodala je da smatra da su njezine kolegice 'mogle biti bolje' prema njoj tijekom godina.