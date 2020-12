Metropolitan (1990)

Film Whita Stillmana otkriva blagdanski \u017eivot grupice bogata\u0161a na Manhattanu, a sve skupa ukra\u0161eno je divnim haljinama, odijelima i interijerima u duhu Adventa.\u00a0

Divan \u017eivot (1946)

U filmu glume slavni James Stuart i Donna Reed te je jedan od klasi\u010dnih bo\u017ei\u0107nih filmova. Kreacije koje karakteriziraju film su jednako elegantne, dolaze iz vremena \u017eenstvenosti i ultimativne elegancije.

Bijeli Bo\u017ei\u0107 (1954)

Komedija s puno glamura i sjaja donosi i kostime jedne od najpoznatijih kostimografkinja Hollywooda pedesetih - kreacije kojima se valja diviti potpisuje Edith Head.\u00a0

Apartman (1960)

Re\u017eiju ove uredske komedije potpisuje Billy Wilder, a u glavnim ulogama ovog slavnog filma su Jack Lemmon i Shirley MacLaine koji otkrivaju kako su se ljudi nekada odijevali kada slavlje, ali i za posao.\u00a0

Srest \u0107emo se u St. Louisu\u00a0(1944.)

Vincente Minnelli potpisao je slavni uradak s Judy Garland u glavnoj ulozi, ona i dru\u0161tvo nose divne haljine od ba\u0161una s ma\u0161nama u kosi. Kostimografija je pravi stilski dragulj za ljubitelje vintage romantike. Jedna od najpoznatijih scena je ona kada Judy pjeva - Have Yourself a Merry Little Christmas.

Djed Bo\u017ei\u0107njak (1994)

Radnja je, naravno, bo\u017ei\u0107na te donosi niz \u0161arenih kostima i pregr\u0161t crvenih ukrasa, a poslu\u017eit \u0107e kao odli\u010dna inspiracija za kostimirane trenutke za potrebe zabavnih blagdana.