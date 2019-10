Interliber za malene: Čeka vas bogata ponuda dječjih naslova

Uoči Interlibera, nakladnik Školska knjiga objavio je pregršt novih naslova namijenjenih malim čitateljima, među kojima su nagrađivana i inovativna djela najkvalitetnijih domaćih i stranih autora, slikovnice s integriranim ulomcima klasične glazbe te interaktivne 3D knjige dopunjene digitalnom animacijom.

Nakladnički program posvećen djeci pomno je smišljen dio cjelokupnoga izdavačkog programa Školske knjige koji ima za cilj odgojiti čitatelje kroz odabir djela i metoda poučavanja koji će pridonijeti tomu da djeca počnu doživljavati čitanje kao radost, istraživanje i zabavu, a ne kao muku, ističu iz Školske knjige.

- Promišljeno odabrani naslovi najuglednijih svjetskih i domaćih autora, nagrade za najbolje ilustracije ili za najbolje tekstove, te vrhunski prijevodi i briga za jezik jamče djeci, roditeljima, odgojiteljima i učiteljima da su odabrane knjige pouzdani i provjereni izvori na zajedničkom putovanju u svijet priča, umjetnosti, znanosti i tehnologije te održiva razvoja - napominju. Uoči ovogodišnjeg sajma knjiga Interliber, Školska knjiga pripremila je pregršt novih naslova najkvalitetnijih autora, inovativnih izdanja domaćih i stranih autora.

U čudesan svijet glazbe Petra Iljiča Čajkovskog djecu će uvesti popularne glazbene slikovnice "Labuđe jezero" i "Trnoružica", koje će ih naučiti i kako slušati glazbu. Knjiga "Povijest slika za djecu" priča je o vizualnim umjetnostima u obliku razgovora jednog od najvećih suvremenih umjetnika Davida Hockneyja i publicista Martina Gayforda. Knjiga je osvojila posebnu nagradu Novi horizonti žirija Bologna Ragazzi Award 2019. koja se dodjeljuje knjigama s inovativnim pristupom temi.

- Grčki mitovi u temeljima su zapadne civilizacije i vječni su izvor umjetničkih interpretacija, a frazemi Sizifov posao, Ahilova peta, trojanski konj i mnogi drugi dio su našega svakidašnjeg govora - ističu iz Školske knjige. Za učinkovito upoznavanje s grčkom mitologijom taj je nakladnik pripremio knjigu "Mitologija – enciklopedija starogrčkih bogova, smrtnika i čudovišta", koja donosi pedeset najuzbudljivijih likova grčke mitologije uz živopisne ilustracije izvanredno nadarene Victorije Topping i tekstove dr. Stephena Kershawa.

Probuditi kod djece svijest o potrebi očuvanja okoliša

Alarmantni izvještaji UN-a o stanju našeg planeta potiču ekologe diljem svijeta na mnogobrojne ekološke akcije. O jednoj od najvažnijih tema na globalnoj razini govori slikovnica "More", koja "predivno ilustriranim pričama o biljnom i životinjskom vodenom svijetu budi svijest djece o potrebi očuvanja okoliša i važnosti djelovanja svake osobe". Slikovnicu je napisala britanska zoologinja, televizijska i radijska voditeljica Miranda Krestovnikoff, a ilustrirala nagrađivana ilustratorica i kaligrafkinja Jill Calder.

Neke su stvari, poput egipatske velike piramide, toliko velike da ih je teško predočiti. Neke su stvari tako male da ih ne možemo vidjeti golim okom, nego se moramo poslužiti povećalom. "Velika knjiga usporedbi" jedinstvena je knjiga prepuna nevjerojatnih činjenica o svijetu u kojemu živimo, koja donosi na stotine zapanjujućih usporedbi, od najmanjeg do najvećeg, od sporog do brzog, od visokog do niskog.

Razviti interes za STEM područje

Djeci zainteresiranoj za STEM područje (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) namijenjena su, među ostalim, dva naslova ispunjena mnogim aktivnostima, zagonetkama, igrama i naljepnicama. U "Akademiji za znanstvenike", priručniku za buduće biologe, znatiželjne kemičare i ljubitelje fizike, djeca aktivno uče o poznatim znanstvenicima, zapisuju vlastite otkucaje srca, računaju kolika bi bila njihova dob na Marsu, provode kemijske pokuse i još mnogo toga.

- Čitajući 'Akademiju za astronaute', djeca mogu naučiti vještine koje posjeduju pravi astronauti, mogu otkriti kako astronauti lete svemirskim letjelicama te kako u svemiru hodaju, uzgajaju vlastitu hranu i provode pokuse - ističu iz Školske knjige.

Za mlade koji najbolje usvajaju znanje uz dodatne digitalne sadržaje u pretprodaji je "savršen spoj tiskane knjige i digitalne animacije", knjige "Roboti", "Mozak" i "Borbe dinosaura". Koncept proširene stvarnosti tvrtke Digital Magic koja obogaćuje knjige u toj seriji osvojio je posebnu nagradu žirija Bologna Ragazzi Digital Awards 2018. Uz svaku knjigu pripremljena je i besplatna aplikacija s pomoću koje djeca mogu oživjeti humanoidnog robota, snimiti fotografiju vlastita mozga ili odmjeriti snage u borbi dinosaura s prijateljima.

Svi naslovi prate razvoj i interese djece prema njihovoj dobi (od 0 do 12 godina), a posvećeni su raznolikim temama iz umjetnosti i znanosti, podjednako važnima za cjelovit razvoj djeteta. U knjižarama Školske knjige do kraja mjeseca vrijedi i specijalna ponuda dječjih izdanja.

- Stručnjaci savjetuju da djeci čitamo svakog dana od njihove najranije dobi te da ih potičemo na izražavanje vlastitim riječima. Čitanje pozitivno utječe na emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj. Zahvaljujući čitanju, djeca prepoznaju svoje i tuđe osjećaje, uče suosjećati i izražavati kritičko mišljenje te dobivaju mogućnost stasati u mudre, obrazovane i odgovorne ljude koji su sposobni sudjelovati u pozitivnim društvenim promjenama - ističu iz Školske knjige.

- Biti kompetentan čitatelj preduvjet je za uspjeh u obrazovanju, a prvi je korak u tome zaljubiti se u čitanje - poručuje urednica u Školskoj knjizi Emica Calogjera Rogić, članica Povjerenstva koje je izradilo prijedlog Nacionalne strategije poticanja čitanja. (bs)

