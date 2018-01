Intimna ispovijest hrabre žene koja je izgubila svog supruga

Biografiju “Option B: Facing Adversity, Building Resilience and Finding Joy” New York Times je proglasio broj jedan bestsellerom, a Amazon najboljom knjigom 2017. godine.



Nakon što je Sheryl Sandberg nenadano izgubila muža i ljubav svojeg života, bila je uvjerena kako ni ona ni njezina djeca više nikad neće osjetiti iskrenu radost i sreću.



- Osjećala sam potpunu prazninu koja ispunjava srce i pluća te onemogućuje razmišljanje, pa čak i disanje - napisala je Sandberg. Njezin prijatelj, psiholog Adam Grant, u tim trenucima pojasnio joj je kako postoje određeni koraci koje ljudi koji su doživjeli velike traume mogu poduzeti kako bi se prije oporavili.

Foto: MANFRED KOH “Option B” je knjiga koja kombinira Sherylina osobna i intimna razmišljanja te Adamove savjete i pomoć u pronalasku snage za nastavak života. Ova biografija ide dalje od Sherylina gubitka te istražuje kako su se ljudi oporavili od velikih trauma, poput teških bolesti, gubitka radnoga mjesta, seksualnih napada, prirodnih katastrofa, nasilja i rata. Kad opcija A nije dostupna, uvijek postoji opcija B, a svi mi živimo u nekoj verziji B opcije. Ova knjiga će nam pomoći da iz te opcije izvučemo najbolje.



- Ničiji život nije savršen. Neke traume su velike, poput gubitka muža, a neke manje, no suočavamo se s njima te je opcija B ono što trebamo učiniti za sebe i druge kako bismo se oporavili i krenuli dalje – kaže Sandberg, koja je bila prisiljena naći novi put nakon muževe smrti jer je ostala sama s dvoje djece radeći na zahtjevnoj poziciji direktorice operativnih poslova u Facebooku.



- Ironično je što do muževe smrti nisam razmišljala o tome da ja ili bilo tko od mojih bližnjih možemo umrijeti. Koliko god da mi Dave nedostaje, i tuga dolazi i odlazi, naučila sam cijeniti svaku godinu provedenu sa svojom djecom na način na koji nisam prije – rekla je Sandberg.



Lakše ćete prebroditi teške događaje i ako dopustite drugima da vam pomognu, a i vi isto tako možete olakšati drugima teške trenutke. U svojoj knjizi Sandberg savjetuje da napravite nešto umjesto što nudite da ćete napraviti “bilo što”.



- Moj prijatelj je bio u bolnici s bolesnim djetetom, a drugi prijatelj mu je poslao poruku u kojoj piše: ‘U blizini sam i dostupan za zagrljaje idućih sat vremena, kad god možeš doći’. Kad radite nešto da biste pomogli drugima, to će pomoći i vama, no važno je da napravite nešto konkretno - napisala je Sandberg. Njezin prijatelj, psiholog Grant, savjetovao joj je i da na kraju dana zapiše barem tri stvari koje je dobro napravila.



- Pomislila sam: ‘Tri stvari koje sam napravila dobro? Skuhala sam čaj, pila manje gaziranog, jel’ da?’ Ali zapisivanje tri stvari koje sam napravila na kraju dana zapravo me potaknulo da se fokusiram na to i shvatim da sam doista učinila nešto korisno i da se osjećam bolje - kaže Sandberg.



“Option B” prati Sandbergin prvi bestseler “Lean in”, knjigu o ženi na radnome mjestu, koja je potaknula globalnu debatu o temi ženskog vodstva.

‘Biografiju o Borlaugu svatko treba pročitati’

Bill Gates, direktor Microsofta, zadivljen je Normanom Borlaugom, pokojnim biologom i humanitarcem koji je vodio ‘Zelenu revoluciju’ - niz inovacija koje su sačuvale velik dio čovječanstva od gladi. Vjerojatno je spasio više života nego bilo tko drugi u povijesti, smatra Gates. Borlaug je dobio Nobelovu nagradu za mir, a biografija ’The Man Who Fed the World’ autora Leona Hessera daje vam uvid u njegovu osobnost.