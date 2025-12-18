Obavijesti

PRAVO PRIJATELJSTVO...

Intimne tajne o vašoj vezi koje žene dijele s prijateljicama

U gotovo svakoj vezi prijatelji su neslužbeni 'savjetodavni odbor'. Vaša djevojka ne priča o vama da bi bila zla, već da procesuira svoja osjećanja, dobije perspektivu i ponekad se malo pohvali. Ono što govori o vama kad niste prisutni puno otkriva koliko se osjeća sigurno, viđeno i poželjno
Three girls lying onthe bed with smartphone
1. Kako se stvarno ponašate prema njoj kad nitko ne gleda. Prijateljice primjećuju vaše postupke u privatnosti, kako joj govorite kad je umorna, kako je tješite kad plače, koliko ste prisutni ili odsutni u svakodnevnim situacijama. | Foto: 123RF
1/11
