Intimne tajne o vašoj vezi koje žene dijele s prijateljicama

U gotovo svakoj vezi prijatelji su neslužbeni 'savjetodavni odbor'. Vaša djevojka ne priča o vama da bi bila zla, već da procesuira svoja osjećanja, dobije perspektivu i ponekad se malo pohvali. Ono što govori o vama kad niste prisutni puno otkriva koliko se osjeća sigurno, viđeno i poželjno
1. Kako se stvarno ponašate prema njoj kad nitko ne gleda.
Prijateljice primjećuju vaše postupke u privatnosti, kako joj govorite kad je umorna, kako je tješite kad plače, koliko ste prisutni ili odsutni u svakodnevnim situacijama.
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
2. Kako utječete na njezin osjećaj tijela.
Vaša djevojka dijeli s prijateljicama hvalite li je, podižete li joj samopouzdanje ili je kritizirate. Vaše reakcije na njezin izgled pokazuju koliko se osjeća prihvaćenom i cijenjenom.
| Foto: Photographer: Cezary Lewandowski
3. Kako se ponašate tijekom svađa.
Prijateljice primjećuju tko podiže glas, tko se povlači, tko se ispričava i koliko ste spremni slušati ili razumjeti. Način na koji se suočavate s nesuglasicama odražava emocionalnu dinamiku vaše veze.
| Foto: Antonio Diaz
4. Vaše skrivene meke strane i ranjivosti.
Ako ste otvoreno pokazali strahove, nesigurnosti ili iskustva iz djetinjstva, vaša djevojka to dijeli s prijateljicama. To nije ismijavanje, nego način da je drugi razumiju i vide vas kao složenu osobu.
| Foto: Yuri Arcurs
5. Koliko truda ulažete u vezu.
Prijateljice primjećuju tko planira izlaske, pamti važne datume i šalje prve poruke. Ako ulažete trud i podržavate je, to se smatra zelenim znakom; ako veza djeluje jednostrano, to je crveni znak.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
6. Vaše navike u krevetu, više emocionalne nego tehničke.
Cura dijeli s prijateljicama brinete li se za njezino zadovoljstvo, slušate li što voli ili ne voli, osjeća li se sigurno i poštovano.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
7. Kako pričate o drugim ženama pred njom.
Ako poštujete druge žene ili ih kritizirate, prijateljice to primjećuju. Način na koji govorite o bivšima ili poznanicama odražava vašu emocionalnu zrelost i poštovanje.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
8. Koliko ste pouzdani kad život zakomplicira stvari.
Prijateljice primjećuju pojavljujete li se kada je teško ili nestajete kad ona prolazi kroz stres, bolest ili obiteljske probleme. Pouzdanost oblikuje dojam o budućnosti vaše veze.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. Male navike koje joj smetaju, ali i koje joj se sviđaju.
Prijateljice čuju pritužbe na čarape na podu, preduge igrice ili kašnjenje, ali i male slatke stvari: vaš smijeh, način na koji izgovarate njezino ime, male geste koje pokazuju privrženost.
| Foto: Andrey Arkusha
10. Osjeća li se zaista izabrano ili samo praktično.
Najintimnija “tajna” je ton. Prijateljice primjećuju osjeća li se cijenjeno ili samo tolerirano. Ako je stavljate na prvo mjesto, branit će vas, ako je tretirate kao opciju, pita se što da učini.
| Foto: 123RF