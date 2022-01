Za one koji su se uvijek pitali kako je to biti introvert ili za one koji ih poznaju i žele ih proslaviti, danas je taj dan! No prije je ovo dan za ljude koji su i sami introverti te se bore da ih drugi uopće razumiju.

Živimo u svijetu u kojemu se ekstroverzija više prihvaća, a introverzija stoji iza kulisa. Biti introvert ne znači da ljudi ne mogu funkcionirati u društvu, to samo ima veze s načinom na koji osoba puni svoje baterije i svijet vidi malo drugačije.

Psihijatar Carl Gustav Jung je u svojim istraživanjima došao do zaključka da postoje četiri glavne osobine introverzije. Introvertirani misleći tip je onaj koji ima teškoća s objašnjenjem vlastitih ideja.

Osjećajni tip je onaj koji potiskuje racionalne misli. Senzibilni tip je pasivan i miran. Intuitivni tip je onaj koji se uvelike oslanja na intuiciju.