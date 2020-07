Sezona je Rakova: Otkrijte 10 tajni njihove predivne osobnosti

Rakovi se često opisuju samo kao emotivna i osjetljiva bića, ali istina je da se u njihovoj nutrini vodi vrlo bogat i intenzivan život zbog kojeg znaju uživati u malim stvarima, ali i živcirati se zbog njih

<p>Želite li bolje upoznati pripadnike ovog horoskopskog znaka, donosimo nekoliko njihovih manje poznatih osobina.</p><h2>1. Intuicija im je 'drugo ime'</h2><p>Rakovi imaju snažnu intuiciju koja im omogućuje da osjete stvari koje drugi ne primjećuju. Oni su prirodno nadareni u čitanju ljudi i gotovo uvijek mogu reći kada netko na neki način djeluje neobično.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (veliki ljubavni horoskop za nadolazeću godinu): </p><h2>2. Intenzivni su i strastveni ljubavnici</h2><p>Rak nije površan kada je u pitanju ljubav, a u vezi je nevjerojatno intenzivan i strastven. Kada vas Rak voli to se razlikuje od svega ostalog i tada se zbilja osjećate živim.</p><h2>3. Rak se ne nosi dobro s prekidom veze</h2><p>Njegovo srce je jako osjetljivo i ako mu ga slomite, teško će to podnijeti. Često mu je potrebno dugo vremena da preboli nekoga i da se ponovno vrati u normalno stanje i nastavi dalje.</p><h2>4. Može biti velikodušan s vremena na vrijeme</h2><p>Rak ima jako velikodušnu osobnost i nije neuobičajeno da svoje prijatelje i obitelj iznenađuje s velikim gestama. Oni to ne rade jer osjećaju da moraju i vole vidjeti osmijeh na licima onih koje voli.</p><h2>5. Rak je tajanstven i teško ga je pročitati</h2><p>Zbog svoje tajanstvenosti drugima može djelovati poput zagonetke. Ne otkriva odmah sve svoje tajne i ne želi otkriti svaku svoju misao i emociju kao neki drugi znakovi. To ih može učiniti izuzetno teškim za čitanje onima koji ih ne poznaju vrlo dobro, no to tajanstvena osobina također intrigira druge i privlači ih u njegov svijet.</p><h2>6. Rak voli privrženost</h2><p>Ne može reći “ne” ljubavi, pogotovo kada dolazi od prave osobe. Voli se osjećati potrebno i željeno.</p><h2>7. Miran je i opušten dok ga ne isprovociraju</h2><p>Kada ga se izazove, pokazat će svoja kliješta i 'stavit' će provokatore na njihovo mjesto, onako kako samo on to može.</p><h2>8. Čuvajte se promjena raspoloženja</h2><p>Ponekad se njegovo raspoloženje mijenja kako vjetar puše. Kad je dobro, može se osjećati nevjerojatno, ali kad se osjeća loše, to također može biti jednako intenzivno. Često se trudi zadržati stvari pod kontrolom, no ponekad ga emocije mogu preplaviti.</p><h2>9. Rak je uvijek tu za svoje prijatelje</h2><p>Rakovi znaju slušati, a kada je netko do koga mu je stalo u problemu, često je spreman učiniti sve kako bi pružio potporu.</p><h2>10. Ponekad su sentimentalni</h2><p>Rak se ponekad može zateći u situaciji da se prisjeća prošlosti i tada zaboravi živjeti u sadašnjosti. Ponekad mu je teško krenuti dalje nakon što stvari završe, prenosi <a href="https://zodiacfire.com/cancer-personality/" target="_blank">Zodiac Fire</a>.</p><p> </p>