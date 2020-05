'Ipak neću dobiti kaznu, ali iskreno nisam se ni brinula'

Čula sam da danas ipak neću dobiti kaznu. Iskreno to sam i očekivala jer stvarno je bilo suludo da mi to netko uruči. Kada smo ja i susjed Boris sadili cvijeće nismo razmišljali o zakonima. Samo smo htjeli napraviti nešto lijepo, kaže Martina Živković, vlasnica slastičarnice 'Torte i to'.

- Sada još čekam službenu potvrdu da je kazna poništena. Što se tiče micanja tih par biljaka nadam se da neće ni do toga doći - kaže.

Foto: Facebook/Martina Živković

Oduševljena je što su joj mnogi dali podršku i uključili se u inicijativu za uređenje grada.

- Baš smo oduševljeni, i ja i Boris. Mnogi su se javili u znak podrške i ponudili čak i pravnu pomoć. Hvala svima na tome. Samo želim naglasiti da nitko nije htio biti buntovan i prkositi vlasti. Samo smo htjeli napraviti nešto lijepo za sve nas, a nisam očekivala da će se dići ovakva prašina. Sve je bilo spontano i dobronamjerno i mislim da su svi osjetili nepravdu po tom pitanju - kaže Martina.

Podsjećamo, nakon što je sa susjedom Borisom Novkovićem dobila od zagrebačkog Gradskog ureda za prostorno uređenje poziv na očitovanje na prijavu zbog sadnje cvijeća na javnoj zelenoj površini u Preradovićevoj u Zagrebu, mnogi građani su putem Facebook stranice Zasadi vrt! Uredimo Zagreb sami podržali Martinu u želji da Zagreb postane ljepši i uređeniji grad.

