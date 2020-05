Irkinja opsjednuta solarijem: 'Ljudi vjeruju da sam crnkinja'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Otvoreni saloni: Velika nam je gužva, svi žele ostaviti broj

Hannah Tittensor je 23-godišnja studentica iz Belfasta koja je doslovno opsjednuta solarijem, a to je očigledno iz njenog izgleda. Naime, djevojka koja priznaje da joj je ideal ljepote što tamnija put, što veće usne i što uži struk redovito odlazi na kvarcanje do te mjere da više ni ne izgleda kao bjelkinja, kakvom je rođena, prenosi The Sun.

O solarijima je postala ovisna još kao tinejdžerica, a nedavno se na Instagramu pohvalila postizanjem svog novog cilja - struka od tek 58 centimetara.

Dok neki od njenih pratitelja hvale njen izgled, drugi ističu da je 'sve skupa bolesno' te da koliko god to željela, ne može 'postati crnkinja'.

Kad su je neki pohvalili da je doista vitka, obradovana Hannah zasipala ih je emojima srca i osmijeha. Njen je ekstremno preplanuli ten bio tek početak spore preobrazbe, a također je pokazala i svoju kolekciju tetovaža u fotografijama gdje pozira o bikiniju.

Osim solarija, Hannah je otkrila kako je prestala koristiti proizvode za samotamnjenje 'razočarana njihovim kratkoročnim učincima'.

Od tada studentica kozmetičke terapije redovito odlazi u solarij, no njezina boja nije rezultat samo ležanja u solariju. Hannah upotrebljava Melanotan, injekcije supstance koja pomaže pri tamnjenju kože, kako bi prije i jače potamnila.

- Neki su me optužili da pokušavam izgledati kao crnkinja. Ja to uopće ne pokušavam, baš mi se sviđa kako moja preplanula koža izgleda zdravo i sjajno. Neke djevojke ne mogu živjeti bez umjetnih noktiju ili umjetne kose, za mene to je umjetni ten - objašnjava.

I dok Hannah priznaje da je to što radi možda malo previše, inzistirala je da je to dio rastućeg trenda sunčanja u solarijima i korištenja ilegalne supstance u Belfastu.

Unatoč nuspojavama koje uključuju bol, njezin dečko Ben Dunlop, 24, također koristi injekcije.

- Svi to rade. To je novi trend u gradu. Idem u solarij tri puta tjedno te se sunčam oko petnaest minuta - rekla je Hannah.

- Ben i ja uzimamo injekcije prije sunčanja u solariju otprilike tjedan dana svaki mjesec. Nakon tih tjedan dana uzimanja injekcija i solarija, ostanem jako tamna cijeli mjesec - objasnila je Hannah.

Hannah redovito objavljuje fotografije na društvenim mrežama poput Instagrama na kojem je od 2013. godine, prije nego što 'se navukla' na umjetno tamnjenje.

No nakon što je objavila fotografiju s godišnjeg odmora u Turskoj, kad je prvi put ako jako potamnila, počela je dobivati ​​poruke mržnje te su ju ljudi počeli zlostavljati.

- Imala sam fantastičnu boju, ali htjela sam umrijeti. Ljudi su mi govorili da izgledam kao stranac i da sam ružna - prisjeća se.

Hannah je prvi put saznala za injekcije Melanotana kad ih je isprobao njezin brat Jack 2015. godine.

- Došao je jedan dan i bio je jako preplanuo. Pitali smo ga kako je postigao tu boju tena i rekao je da je koristio Melanotan - rekla je Hannah.

Melanotan se reklamira na bodybuilding web stranicama i forumima, a usmjeren je na bodybuildere koji žele poboljšati izgled svojih mišića.

Iako u njenoj obitelji postoji povijest malignih oboljenja, Hannah ignorira tu činjenicu i smatra kako je savršeno zdrava, ali i lijepa ovako 'preplanula'.

