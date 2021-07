Prije nego što krenete na putovanje na more, morate se opremiti s nekoliko komada odjeće koji su istovremeno šik i ugodni. A to je definitivno moderni kaftan s kojim ćete na putu do plaže izgledati elegantno i romantično.

Kaftan je dio tradicionalne odjeće istočnih zemalja, a nose ga i žene i muškarci. Vez i različiti krojevi prikazuju kulturološke razlike i društveni sloj. Općenito, kaftan je napravljen od prirodnih materijala poput pamuka, platna, baršuna, svile i vune zbog njihove sposobnosti regulacije tjelesne temperature pri velikim vrućinama.

Moderni kaftan možete nositi u šetnjama uz more, na zabavama, ali i za svaki dan. Možemo ga pronaći u raznim modelima, bojama i uzorcima. Bezvremenski i vrlo šik, moderni kaftan pogodan je za sve tipove tijela, naravno, ipak morate odabrati pravi model.

Mi smo za vas pronašli nekoliko inspirativnih ideja:

