Iskoristite bazgu: Napravite si fine sirupe, likere, ocat, čaj...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ne bacajte ju! Narančinu koru iskoristite za smeće, piling, sjaj

Čaj od cvijeta bazge potiče znojenje i izlučivanje bronhijalnih žlijezda, pa se u narodnoj medicini od davnina koristi kao sredstvo protiv prehlade, gripe i viroze. Budući da smanjuje stvaranje sluzi, korisna je i protiv peludne groznice, sinusitisa i upale srednjeg uha.

Novija istraživanja pokazuju ljekovito djelovanje bazge. Prema bugarskom istraživanju iz 1990., cvjetovi bazge imaju antivirusni učinak protiv gripe tipova A i B te virusa Herpes simplexa tipa 1.

POGLEDAJTE VIDEO (kako iskoristiti pepeo u vrtu):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Čaj od cvjetova bazge također je vrlo dobra protuupalna vodica za ispiranje usta te sredstvo za grgljanje kod bolno natečenoga zubnog mesa i upale grla.

Foto: Kay Taenzer

Plodovi bazge još su učinkovitiji u liječenju gripe. Nedavni klinički pokusi iz Izraela pokazali su da ekstrakt bobica bazge upola smanjuje jačinu simptoma i trajanje bolesti ako se uzme tijekom prvih 48 sati bolesti. Dobro osušeni plodovi bazge, koji se mogu čuvati i više godina, rabe se za liječenje proljeva, poput suhih borovnica. Potrebno je više puta na dan uzeti od 10 do 15 osušenih bobica, a može ih se dodavati i domaćim čajevima.

Osim kao sirup, vino, marmelada i žele, bobe bazge mogu se sačuvati zamrzavanjem. Najbolje je bobe vilicom skinuti s peteljke, kratko prokuhati i zamrznuti u plastičnim posudama. U sezoni gripe i prehlade zamrznute bobice možete dodavati čajevima i sokovima od svježeg voća.

Foto: John Pavel

Osušena kora rijetko se koristi u čajnim mješavinama, a korijenje još rjeđe. No korijenje bazge moglo bi imati insekticidno djelovanje jer je primijećeno da jazavci snažno trljaju tijelo o korijenje bazge kako bi ubili uši u krznu, pa se pretpostavlja da bi preparati od bazge mogli djelovati protiv ušiju u kosi. Tako se otopina od listova bazge u vrtu rabi za odbijanje lisnih ušiju, crva i gusjenica.

Bazga ima svoje mjesto i u kuhinji. Cvjetovi bazge prže se na maslacu ili ulju uvaljani u tijesto za palačinke. Nijemci iz cvatova priređuju osvježavajuće pjenušavo piće, a postoje i likeri te vino od bazgova cvijeta. Foto: Dreamstime Zrele bobe sadrže vitamin C, karoten i vitamin E, a osobito su bogate vitaminom B1. Od njih se u Slavoniji priprema pekmez, u Engleskoj pite i umaci, a Nijemci iz bazgova boba prave kompot, voćni sok, vino, kašu i druga jela. U zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza iskorištavaju se za pripremanje octa i likera te kao začin, a u Švicarskoj se bazga uzgaja i prerađuje u velikim količinama.

Cvjetovi bazge beru se u kasno proljeće (od svibnja do srpnja), kad su u punom cvatu. Svake se godine ubiru svježi te suše brzo i oprezno da ne bi posmeđili. Čuvaju se u zatvorenim staklenkama. Bobice se beru kada dozre, a to je obično u kolovozu ili početkom jeseni. No iako je bazga ljekovita biljka, s njom treba biti oprezan. Ne jedite zelene plodove, kao ni peteljke, jer oni sadrže neke blago otrovne tvari te izazivaju slabost, povraćanje, proljev i groznicu.

Čaj od cvjetova

Vrhom puna žličica cvjetova bazge prelije se s 2 dl vrele vode i ostavi poklopljeno deset minuta. Ovim čajem možete se riješiti prehlade i gripe već pri prvim simptomima. Protiv kašlja čaj se pije zaslađen medom.

Diuretički čaj

Za jače izlučivanje mokraće uzima se po 30 grama cvijeta bazge, ploda peršina i kleke (juniperus) te 10 grama komorača. Tri žlice ove mješavine prelije se s pola litre kipuće vode, poklopi i ostavi tijekom noći. Pije se tri puta dnevno po jedna čaša prije jela.

Foto: Dreamstime

Inhalacije

Prelijte 50 g suhih cvjetova bazge litrom hladne vode, ostavite da odstoji desetak minuta i postupno zagrijavajte. Kad prokuha, skinite s vatre, otklopite, pokrijte glavu ručnikom i udišite paru.

Ulje za njegu kože

Lagano zagrijte 250 ml bademova ulja pazeći da ne zavrije, dodajte cvjetove bazge i ostavite na sasvim laganoj vatri tijekom pola sata. Procijedite i ulijte u staklenku. Koristi se za tijelo ili dodatak kupkama, a kožu će učiniti glatkom. Osobito se preporučuje za njegu zrele kože.

Protiv reume

Kilogram usitnjenoga korijena bazge kuha se u 5 litara vode na laganoj vatri 2 sata. Potom se procijedi. U toj se tekućini namaču oboljele noge, a može poslužiti i za masaže.

Mješavina protiv kašlja

Za lakše iskašljavanje sluzi uzima se po 30 grama cvijeta bazge i podbjela te po 20 grama cvijeta bijelog sljeza i komorača. Tri žlice ove mješavine politi s 400 grama kipuće vode, poklopiti i nakon dva sata piti toplo svakih dva sata po jednu veliku žlicu.

Foto: Fotolia

Domaći medeni sirup od cvjetova bazge

Prelijte 30 velikih cvjetova bazge s tri litre vode i pustite da se namaču oko 24 sata. Dobro procijedite i u tekućinu umiješajte dvije litre meda. Kuhajte na laganijoj vatri oko četiri ili pet minuta, uz često miješanje, dok ne zakipi. Maknite s vatre, dodajte sok od četiri limuna i spremite u pripremljene boce. Čuvajte na tamnom i hladnome mjestu.

Domaći liker od cvjetova bazge

Potrebni su vam: 0,75 l vode, 10 cvjetova bazge, 0,75 kg šećera, 1 limun i 1 l rakije ili votke. Cvjetove bazge potopite u vodi i pustite ih da odstoje najmanje 24 sata. Procijedite tekućinu kroz gazu, umiješajte šećer i limunov sok te prokuhajte 15-20 minuta skidajući pjenu. Nakon što se tekućina ohladi, pomiješajte s alkoholom i ulijte u boce.

Za čišćenje jetre

Potrebni su vam 2 grama lišća bazge i decilitar vode. Kipućom vodom prelije se lišće i poklopi, odstajalo nakon pola sata i procijeđeno. Pije se šalica čaja ujutro i pola sata prije večere.

Foto: Fotolia

Aromatični ocat

Oko 15 grama svježih cvjetova bazge stavite u 1/2 litre jabučnog octa i ostavite na toplome mjestu tijekom dva tjedna. Potom sve procijedite i ulijte u čiste boce. Pijte po dvije žličice na dan, razblaženo vodom. Ovako pripremljeni ocat možete dodavati salatama ili ljekovitim kupkama.

Protiv upale grla i usta

Stavite 50 g cvjetova u litru kipuće vode. Kuhajte pet minuta pa ostavite da se ohladi. Grgljajte ili ispirite usta četiri-šest puta na dan, osobito nakon obroka. Pomaže kod upale grla i usne šupljine.

Bolovi u želucu

U litru hladno prešanog ulja stavite kilogram jagoda i ostavite da stoji na suncu dva mjeseca. Kod bolova u želucu uzimajte po jušnu žlicu pripravka tri put na dan.

Foto: Fotolia

Kod bolesti s vrućicom iskušajte kuru znojenja

Pomiješajte 35 g cvjetova bazge, 35 g cvjetova lipe i 30 g cvjetova kamilice. Prilikom pripreme čaja uzmite dvije žličice mješavine, prelijte šalicom vruće vode i ostavite da odstoji 5-10 minuta. Popijte dvije šalice što toplijeg čaja, lezite u krevet i dobro se pokrijte. Ponovite od dva do tri puta na dan.

Čaj za ispiranje usne šupljine

Za ispiranje usne šupljine kod tegoba sa zubima i zubnim mesom preporučuje se mješavina listova kupine, maline i jagode. Veliku žlicu mješavine istih omjera tih biljaka s 2 dl kipuće vode pustite da stoji 20 minuta i procijedite.

Pjenušac od bazge

Potrebno je 20 velikih cvjetova bazge, 1,4 kg. Meda, 1 litre kvalitetnog vinskog octa i 3 na ploške narezana limuna, sve staviti u 15 litara vode. Sve to ostavite na suncu nekoliko dana. Nakon četvrtog dana trebalo bi provreti. Tad se procijedi, a tekućina ne smije doći u dodir s metalom.

Puni se u sterilizirane boce. Boce se poslože uspravno u tamnim i hladnim prostorijama, ponekad se nakratko otvore da se smanji pritisak. Nakon otprilike 6 tjedana može se piti. Ako je prekiselo, može se koristiti kao ocat.

Foto: Fotolia

Pekmez od bobica bazge

Bobice bazge (2,5 kg) operite i stavite u posudu s vodom tako da ih voda samo pokrije. Kuhajte uz miješanje i gnječenje da se iz bobica istisne sav sok. Procijedite kroz gazu. Dodajte šećer, kuhajte 15 minuta i dodajte limunov sok. Svakodnevno jedenje manjih količina ovog pekmeza tijekom sezone gripe i prehlade pomoći će vam u prevenciji bolesti.

Oblog protiv konjuktivitisa

Za liječenje konjuktivitisa koristi se pet dekagrama suhog bazgina cvijeta, koji se potopi u litru hladne vode, ostavi tako desetak minuta, zatim se postupno zagrijava i, kad provrije, makne se s vatre, ostavi poklopljeno petnaestak minuta te zatim procijedi. Na oči treba stavljati oblog od mlakog čaja.

Foto: Fotolia

Sirup od bobica protiv prehlade i gripe

Potrebni su vam šalica svježih ili pola šalice suhih plodića, tri šalice vode i šalica meda. Za sirup se voda i plodovi bazge kuhaju na laganoj vatri u poklopljenoj posudi 30 minuta. Nakon toga se tekućina procijedi, ohladi i pomiješa s medom, a pripravak može stajati na sobnoj temperaturi nekoliko mjeseci. Pije se 1-2 velike žlice sirupa 3-5 puta na dan kod bolesti dišnih putova.

Bazgom do bolje probave

Prelijte žličicu bazginih bobica šalicom vode, kratko prokuhajte i poklopite. Ostavite da tako odstoji pola sata pa potom procijedite. Za bolju probavu treba popiti 1-2 šalice ovakvo pripremljenog čaja na dan.

Pohani cvjetovi

Potrebno vam je 1/3 šalice vode, 1/3 šalice mlijeka, 1/3 šalice desertnog vina, 1 jaje, 1 žlica šećera 1 žličica vanilin šećera ili ekstrakta vanilije, 1/3 žličice soli, 5 žlica brašna i desetak cvjetova bazge. Zamijesite smjesu od navedenih sastojaka (kao za palačinke) te uronite cvijet. Zatim cvijet stavite u ulje i držeći ga za stapku, lagano okrećite kako bi se cvjetići što više raširili. Pržite kratko (20-ak sekundi) dok ne poprime zlaćanu boju.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ovim cvijećem privucite pčele u vrt i povrće će bolje 'roditi'