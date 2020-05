Ovim cvijećem privucite pčele u vrt i povrće će bolje 'roditi'

Zanima vas ova tema? Pročitajte i ovo: Pčele rade, a vi udišete i jačate imunitet

Svijet kakav poznajemo bez njih ne bi postojao. One su najvrjedniji oprašivač u vrtu - svaka opraši oko 200 cvjetova dnevno. Da bi preživjele od ranog proljeća do kasne jeseni potrebna im je hrana, a tu može pomoći svaki vrtlar sadnjom bilja na kojem će one marljivo raditi te izbjegavanjem štetnih pesticida zbog kojih sve više izumiru.

Neke biljke, a ponajviše razno proljetno i ljetno cvijeće koje će ujedno krasiti svaki vrt, svojim nektarom magnetski privlače njezino veličanstvo - pčelu. Stoga, kako biste im pružili sigurno utočište u kojem će raditi, a vi uživali u sočnim plodovima iz povrtnjaka jer će biljke bolje 'rađati', u vrt posadite majčinu dušicu, kadulju, mentu, matičnjak, ljupčac ili kako ga naše bake zovu - 'vegetu' te vlasac. A uz rubove povrtnjaka, svakako pronađite mjesta za suncokret, fuksiju ili pak mirisni grm vanilije.

Želite li cvijećem privući pčele, posadite ove vrste:

Pupavica

Cvjeta prekrasnim brončanim, crvenim i svijetlo smeđim nijansama. Najbolje uspijeva na osunčanim mjestima i vrlo se lako održava.

Fuksija

Uz pčele, u nektaru njezinih cvjetova uživaju i bumbari, a ona će sav svoj raskoš pokazati ako je posadite u polusjeni.

Neven

Još su naše bake znale da je cvijet neodoljivih narančastih glavica pčelama prava poslastica. Kako bi sačuvale urod rajčica, bake su ih sadile u svoje vrtove, jer ovaj cvijet osim što privlači pčele, tlo čisti od raznih nematoda.

Suncokret

Njegovi glomazni cvjetovi pčelama pružaju dovoljno nektara, a možete ga posaditi bilo gdje u vrtu. Sada je pravo vrijeme, jer u svibnju više ne prijete rani jutarnji mrazovi.

Pelargonija

Dolaze u cvjetovima raznih boja, a mogu biti uspravne ili padajuće. Cvjetaju od ranog proljeća pa sve do kasne jeseni ako rastu na posluosunčanim mjestima. Vole redovito zalijevanje, a kako biste potaknuli cvatnju, opale cvjetove redovito skidajte.

Mirisni grm vanilije

S grmolike vanilije miris se širi cijelim vrtom, a njezini nježni ljubičasti cvjetovi ukras su koji će mamiti uzdahe svakog gosta. Na osunčanim mjestima te u plodnom, propusnom tlu cvjeta sve od svibnja do rujna.

Da bi uspijevala, zahtijeva jako puno direktne sunčeve svjetlosti. Kada je u pitanju tlo, prava će se lavanda dobro razvijati i na plitkom tlu i na kršu dok hibridne sorte ipak neće rasti u punom sjaju ako im se ne osigura plodna podloga. Uživa na visokim temperaturama i voli puno sunca. Odgovaraju joj topla mjesta koja ipak moraju biti zaštićena od vjetra. Iako dobro podnosi sušu, redovito je zalijevajte.

I ova mirisna mediteranska ljepotica voli puno svjetlosti. Osim što je pčelama omiljena ‘stanica’, neizostavan je dodatak jelima, a osobito mesu pečenom u pećnici ili na roštilju. Od njegovih grančica možete napraviti i mirisne štapiće za ražnjiće na koje ćete nanizati omiljeno povrće i meso. Iako dobro podnosi ljetne žege, redovito ga zalijevajte.

