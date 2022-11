Iskoristite ostatke i namirnice kojima nije prošao rok trajanja

Iako bi ostatke hrane trebali pokušati iskoristiti, one koje ne možete bacite na vrijeme. Ako to niste učinili, današnji dan je tu da vas na to podsjeti.

Nerijetko se dogodi da nešto stavite u hladnjak i kažete: ‘Pojest ću to neki drugi put’. Sad je vrijeme da to ili iskoristite ili bacite, ako je prošao rok trajanja.

Nemojte gomilati stvari u hladnjaku, s vremena na vrijeme dobro ga proučite i stavite na vidljivo mjesto ono čemu je rok kratak.

Tako ćete se ‘natjerati’ da to prije iskoristite. I ne zaboravite, bacanje hrane je najveći trošak.

