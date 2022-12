Iskreni razlozi zbog kojih ljudi ne vole Božić: Ružne uspomene, usamljenost i komercijalizam

Ne vole svi Božić niti blagdane. Nekim ljudima je to podsjetnik na tužnu prošlost i neugodna iskustva, a nekima je jednostavno previše ta sva strka i panika oko samo jednog dana u godini.

Donosimo deset iskrenih odgovora ljudi koji se nimalo ne vesele Božiću:

10. To je marketinška prijevara

'Ne sviđa mi se jer ne vjerujem u prisiljavanje ljudi da kupuju i poklanjaju poklone samo zato što je to tradicija. To onda nije poklon. U mojim očima to je velika marketinška prijevara. Osim toga, non-stop napadni oglasi i božićna glazba koja se pušta od listopada.... Užas.'

'Također je povijesno netočno zbog svog podrijetla, nije da je većinu ljudi briga, ali meni je to smiješno. Također, nemam blisku obiteljsku vezu, pa mi nije ni stalo.'

9. Odrastanje u siromaštvu

Foto: Dreamstime

'Odrastati u siromaštvu i imati prijatelje iz razreda koji se hvale svime što imaju. Kao dijete, svi su samo pričali o poklonima i broju istih koji su dobili.Činilo mi se da me Djed Božićnjak ne voli toliko koliko moje prijatelje iz razreda.'

8. Nije kršćanin

'Možda će vas to iznenaditi, ali nisu svi kršćani, tako da vam se kroz svaki oblik medija dva mjeseca gura u grlo praznik koji ne slavite, i to opet i iznova svake godine.'

7. Židovsko iskustvo iz djetinjstva

'Kao Židov, mogu vam reći da ne mrzim Božić, ali kao dijete osjećao sam se izostavljeno. Sve je bilo 'Božić, Božić, Božić' i jedna ili dvije male stvari za Hanuku na zabavi.'

6. Usamljenost

Foto: Dreamstime

'Nije zabavno kad si sam, ili kad si puno izgubio, kad ne možeš biti s onima koje voliš, kad su ti se loše stvari događale u to vrijeme, i slično. Čak su i Grinch i Ebenezer ima pozadinsku priču o okrutnosti, uzrokujući njihovu mržnju prema prazniku.'

5. Razvedene i ponovno vjenčane obitelji

'Budući da su se moji roditelji razveli i ponovo vjenčali s drugim ljudima, bilo je mnogo božićnih događaja na kojima sam se očekivao svake godine: mamini, tatini, mamina obitelj, očuhova obitelj, tatina obitelj, obitelj maćehe. O moj Bože.'

'Po prirodi sam introvert i pomalo sramežljiv, tako da je ovo uvijek bilo super neugodno, tako da praznike povezujem sa stresom, a ne radošću. Jedva da podnosim puretinu.', piše za MSN

4. Grubi komercijalizam

'Bezobzirni komercijalizma i neobuzdano idiotsko ponašanje ljudi u ovo doba godine mi je grozno. Ljudi vam kupuju beskorisne stvari, a vi se osjećate pod pritiskom da učinite isto za njih.'

'Pokušavam se usredotočiti na kupnju visokokvalitetne čokolade i igračaka za djecu i darovati jednostavne poklone.'

3. Strašne obitelji

'Trebali bi provesti Božić s mojom obitelji i onda bi vam bilo jasno zašto mrzim Božić. Ništa nije bolje od sjedenja za stolom i slušanja kako se četvero braće i sestara svađaju oko nasljedstva moje bake dok je ona još živa.'

2. Rad u maloprodaji

Foto: Dreamstime

'Svi koji su ikad radili u maloprodaji za Božić znaju koje je to ludilo. Godinama sam mrzio Božić zbog toga. Međutim, čim sam promijenio industriju, blagdansko veselje se vratilo.'

1. Trauma

'Loše uspomene kao što je traumatičan događaj koji se dogodio na Božić dobar su razlog da mrzite praznik.' Mom je tati trebalo dugo da počne uživati u Božiću. Kad je imao deset godina, njegova mama, teta i sestrična poginule su u kućnom požaru na Badnjak.'

