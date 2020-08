Oporavak je trajao nekoliko godina, a kada im je bila deseta godi\u0161njica braka, Jenny je do\u0161la na ideju da naprave ne\u0161to dobro za svoju vezu.

'Išli smo na bračno savjetovanje i evo kako je to utjecalo na nas'

Počastili smo se time za 10. godišnjicu braka. Doživjeli smo iskorak u načinu na koji smo razgovarali i odnosili se jedno prema drugome. Oboje smo shvatili da tražimo slične stvari u vezi

<p>Nakon što je <strong>Jenny Lelwica Buttaccio</strong> iz SAD-a 2012. godine dobila dijagnozu - kasna faza Lajmske bolesti, bolesti koju prenose krpelji zaraženi bakterijom iz roda Borrelia, njezin brak je prošao kroz mnoge krizne situacije. Suprug <strong>Tom</strong> brinuo je o svemu i postao njezin njegovatelj. </p><p>- Imala sam niz iscrpljujućih simptoma. Posrtala sam od umora i užasne iscrpljenosti. Bila sam netolerantna prema svjetlu i zvukovima. Sve manje sam kontaktirala s prijateljima i obitelji. Bilo je to teško za Toma, ali hrabro je prolazio kroz sve to - prisjetila se.</p><p>Oporavak je trajao nekoliko godina, a kada im je bila deseta godišnjica braka, Jenny je došla na ideju da naprave nešto dobro za svoju vezu.</p><p>- Kako se bližila naša desetogodišnjica vjenčanja, pitala sam Toma je li voljan ići na bračnu terapiju sa mnom kao naš poklon jedno drugome. Bilo je to upravo ono što nam je bilo potrebno da se ponovo povežemo, riješimo negativnih obrazaca ponašanja koje smo uspostavili i krenemo prema drugom (nadamo se zdravijem) desetljeću. Srećom, Tom se složio - nastavila je.</p><p>'Što vas dovodi ovdje?', pitao ih je savjetnik kada su sjeli na njegov blijedi, tapecirani kauč. Pogledala je Toma. Tom je pogledao nju. </p><p>- Na trenutak se naš razlog za dolazak činio glupim. 'Pa, posvađali smo se sinoć', 'Prošli smo puno toga tijekom 10 godina braka', 'U sljedećoj fazi našeg života želimo krenuti naprijed na pozitivniji način', rekli smo terapeutu - dodala je.</p><p>- U toj prvoj sesiji iznosili smo argumente, a prekinuo nas je sat jer je vrijeme isteklo. Rezervirali smo termin za sljedeći tjedan, ali sumnjala sam da bi nešto korisno moglo proizaći iz svega toga - nastavila je.</p><p>Prošli su i taj drugi termin, pa treći, a nakon toga su primijetili pozitivne pomake. </p><p>- Doživjeli smo iskorak u načinu na koji smo razgovarali i odnosili se jedno prema drugome. Do četvrtog tjedna oboje smo shvatili da tražimo slične stvari u vezi, a to su poštovanje, slušanje partnera i neki entuzijazam za održavanje uspješnog odnosa. Veza nam je bila poljuljana težinom moje bolesti. Izgubili smo iz vida činjenicu da, iako smo nailazili na razne prepreke, i dalje bismo mogli procvjetati kao par ukoliko zajedno radimo na rješavanju nekih problema. Nakon samo mjesec dana bračnog savjetovanja imali smo viziju naše zajedničke budućnosti. Obnovili smo onaj osjećaj uzbuđenja kakav smo imali na početku veze - ispričala je Jenny.</p><p>- Dakle, djeluje li bračno savjetovanje? U našem slučaju odgovor je 'da'. Zapravo, odlučili smo nastaviti sa sesijama još neko vrijeme. Kome su potrebni dijamanti kada možete imati čvrstu, ispunjenu i trajnu vezu - zaključila je, a prenosi <a href="https://www.thehealthy.com/family/relationships/we-tried-marriage-counseling/" target="_blank">The Healthy</a>.</p><p> </p>