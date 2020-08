Ismijali mladenku zbog haljine koju je odabrala za svoju sestru

Buduća je mladenka osmislila outfit koji je njena sestra blizanka trebala nositi na njenoj svadbi kao djeveruša, no njoj se nije svidjela. Objavila je fotografiju haljine na Facebooku - a mišljenja komentatora su podijeljena

<p>Jedna je mladenka primila žestoke kritike na svoj račun - prvo od sestre koja se na nju naljutila zbog haljine koju je odabrala da ona nosi na njenoj svadbi, a potom i od korisnika Facebooka nakon što je objavila sliku haljine, prenosi australski <a href="https://www.kidspot.com.au/lifestyle/beauty-and-style/fashion/brides-fury-after-twin-sister-refuses-to-wear-hideous-dress/news-story/431fb6c27e7c9b7437f1c290f71623fb">Kidspot.</a></p><p>Mladenkina sestra blizanka trebala je na svadbi biti u svojstvu djeveruše. Nakon što je sestra vidjela haljinu koju je za nju mladenka odabrala, deklarativno je odbila, rekavši da je 'izuzetno ružna'.</p><p>Mladenka pak smatra kako haljina djeluje vilinski te je baš prikladna, a objavila je njenu fotografiju na Facebooku kako bi čula mišljenje drugih ljudi.</p><p>- Mislim da bi izgledala baš slatko u njoj, no moja sestra se ne slaže. Evo moje tete u toj haljini, njoj stoji malo više na struku, ali uglavnom dobit ćete dojam - napisala je.</p><h2>'Odurna haljina'</h2><p>- Ja sam isto sestra blizanka i da me moja sestra tjera da to nosim, mislila bi da je luda. Odurna je haljina - jedan je od prvih komentara.</p><p>'Kompletiraj look s lažnom tijarom i čarobnim štapićem te lažnim biserima i bit će super' - jedan je od komentara koji ismijavaju mladenkin izbor.</p><p>'Neko dijete sad plače jer su mu ukrali kostim za maškare' - komentatori su nastavili u istom tonu.</p><p>Jedan od nešto blažih komentara bio je 'ovo nije slatko, ali nije ni toliko ružno da bi odbila nositi kao djeveruša na sestrinom vjenčanju'.</p>