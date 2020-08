Za mladenkin look podrazumijeva se ja\u010da \u0161minka.

Cilj je da bude postojana cijelu no\u0107.

Fokus je uglavnom na o\u010dima.

Vi\u0161e slojeva pudera prekriva sve nesavr\u0161enosti.

Viza\u017eisti omogu\u0107avaju \u017eenama da taj dan izgledaju poput princeza.

No i prirodniji look mo\u017ee izgledati odli\u010dno.

Pakistanski look za vjen\u010danja.

Ponekad je efekt toliko dramati\u010dan da izgledaju kao druge \u017eene.

No, dan vjen\u010danja bi i trebao biti dan '\u010darolije'.

A fotografije ostaju kao uspomena.

Cijeli se look fiksira kako se \u0161minka ne bi brzo obrisala.

Najva\u017enija stvar kod dobrog kona\u010dnog rezultata je dobra podloga.

Tko bi rekao da je to ista žena? Mladenke prije i poslije šminke

Bilo da je riječ o šminkanju mladenke, kume ili pak djeveruše, makeup za vjenčanja obično je 'jači' i profesionalniji, a neke od ovih transformacija su doista nevjerojatne u što se možete uvjeriti sa slikama prije i poslije

