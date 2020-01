Ispada da šišanje šiški znači da ti se uskoro bliži 'živčani slom'

Osobno mislim da kad želiš šiške nikad ih zapravo ne želiš, a ako ih zbilja želiš, trebao bi prvo otići psihologu, napisala je na Twitteru spisateljica Allie Wach u veljači 2018. godine.

Njenu objavu podijelilo je 15.000 ljudi, najviše žene koje su pritom označavale svoje prijateljice, bez puno objašnjenja, što je značilo samo jedno: šišanje šišaka je ultimativni izraz vlastite deluzije, očajni pokušaj da pokušaš napraviti nešto dobro na krivi način - koristeći škare.

personally i believe wanting bangs is almost never about wanting bangs and if u want bangs u should go to therapy first