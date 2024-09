Ispada vam kosa? Dermatolog će vam dati ispravno rješenje

I žene i muškarci se suočavaju s gubitkom i stanjivanjem kose koji može biti neugodan za njih. To može utjecati na samopouzdanje osobe, samopoštovanje, pa i odnose s drugim ljudima, a često je tabu tema oko koje nerado potražimo i savjet. Pogotovo je to teško ženama, jer se stanjivanje i opadanje kose često povezuje s godinama. No, to nije glavni ni jedini mogući uzrok, treba imati na umu da iza tog simptoma mogu stajati i neki ozbiljniji zdravstveni problemi, donosi portal Web MD.

POGLEDAJTE VIDEO: Tony Cetinski ne krije da je presadio kosu, a to ga je i pomladilo

Pokretanje videa... 01:12 tony cetinski | Video: KanalRi

Slabljenje ili ispadanje kose može biti znak za poremećaja štitnjače, autoimune bolesti ili nedostatke u prehrani. Zato je važno ne odbaciti mogućnost da nije riječ samo o kozmetičkom problemu, nego da nam tijelo možda na taj način šalje poruku o poremećenom zdravlju.

Ispadanje kose nije isto što i gubitak

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Važno je razlikovati gubitak kose od povremenog ispadanja. Prorjeđivanje je obično privremeno stanje u kojem primijetite da kosa ispada više nego inače, često potaknuto stresom, hormonalnim promjenama ili medicinskim stanjima. Gubitak kose, međutim, odnosi se na primjetno smanjenje volumena kose tijekom vremena. Razumijevanje ove razlike pomaže da bolje razumijete što se događa i imate realnija očekivanja oko mogućeg liječenja.

Razgovor s dermatologom uključuje postavljanje pitanja o povijesti bolesti, lijekovima koje koristite, nedavnim operacijama i stresnim životnim događajima. To će pomoći da postavi preciznu dijagnozu i postaviti učinkovit plan liječenja. Tijekom vašeg prvog posjeta liječnik može predložiti biopsiju i krvne pretrage. Biopsija pomaže vašem liječniku da bolje razumije vaše stanje, dok krvne pretrage mogu ukazati postoje li zdravstveni problemi koji uzrokuju gubitak kose.

Mogućnosti liječenja

Nakon što postavite dijagnozu, vaš dermatolog će odrediti personalizirani plan liječenja. To može uključivati lijekove, dodatke prehrani, lokalne tretmane ili promjene načina života. Treba imati na umu da ne postoji čarobno rješenje za sve, ali postoji mnogo opcija koje će pomoći da se nosite s gubitkom kose, a možda čak i preokrenete stvari na bolje.

Foto: Dreamstime

Lijekovi: Lijekovi na recept, poput finasterida, minoksidila ili spironolaktona, mogu pomoći u poticanju rasta kose ili spriječiti daljnji gubitak promjenom razine hormona ili stimulacijom folikula dlake.

Lokalni tretmani: Lokalni tretmani koji se izdaju bez recepta ili na recept, kao što je pjena minoksidila ili otopina kortikosteroida, mogu se primijeniti izravno na vlasište kako bi se stimulirali folikuli dlake i poboljšala cirkulacija. Loša strana lokalne terapije je ta što zahtijeva primjenu na vlasištu jednom ili dva puta dnevno za bolje rezultate.

Dodaci prehrani: Dodaci prehrani koji sadrže vitamine, minerale ili biljne ekstrakte poput vitamina D, željeza i slično, mogu podržati zdravlje kose i pospješiti ponovni rast kad se koriste zajedno s drugim tretmanima.

Promjene životnog stila: Prihvaćanje zdravog načina života s uravnoteženom prehranom, redovitom tjelovježbom, tehnikama za rješavanje stresa, poput meditacije ili joge te dovoljno sna, može biti ključna promjena za vašu kosu. Također biste trebali razmisliti o praksi oblikovanja kose, tome nosite li ju često skupljenu u rep ili pletenice? Jer, konstantno čupanje i istezanje kose također može dovesti do gubitka kose, stoga svakako promijenite stil i izbjegavajte natezanje kose u rep.

Foto: yaroslav astakhov

Postupci: Upotreba injekcija plazme bogate trombocitima sve je popularniji tretman u liječenju gubitka kose. To podrazumijeva vađenje vlastite krvi, odnosno plazme, i njezino ponovno ubrizgavanje u vlasište ili područje na kojem se javlja gubitak kose kako bi se potaknuo rast. I terapija infracrvenim svjetlom može biti korisna, ali zahtijeva dosljednu upotrebu za optimalne rezultate.

Transplantacija: Transplantacija kose napredovala je daleko u posljednjih nekoliko desetljeća i može dati odlične rezultate.

Dakle – samo hrabro u odluci da posjetite dermatologa. Obično je potrebno barem 3 do 6 mjeseci da učinak bilo koje terapije bude vidljiv, pa treba biti strpljiv i dosljedan u njenoj primjeni.