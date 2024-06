Isplati se: 'S Oranžom dobiješ tri puta više nego što si dao'

Jako volim čitati savjete koji se tiču ljepote, kuhanja, a volim biti i informirana o aktualnim događajima u zemlji i svijetu, rekla je Ines Dukši (20) iz Križevaca. Dodaje kako obožava sve što se tiče šminkanja i beauty savjeta, pa redovito posjećuje Lifestyle rubriku gdje dolazi po savjete za make-up.Što se tiče kupona, najviše su joj se svidjeli oni za Wolt i Lidl.

- Jako volim isprobavati nove stvari koje se tiču hrane, tako da mi je Wolt omogućio da si naručim hranu koju još nisam probala i to skoro besplatno - kaže nam. U Lidlu najviše voli kupovati slastice, a pošto je i mama ljubitelj istih, s kuponom za Lidl su obavile dobar shopping i obnovile zalihe slatkiša.

- Kuponi su stvarno predobri i isplati se kupiti Oranž pretplatu jer dobiješ trostruko više nego što daš - zaključuje.

Foto: Privatni album

Ako i vi želite postati Oranž pretplatnik, ne propustite ovu priliku, jer svakog novog korisnika godišnje Oranž pretplate po cijeni od samo 17 eura očekuje Wolt kupon od 13 € i ulaznica za izložbu 'Od boemstva do vječnosti' koja je u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu otvorena do kraja lipnja. Super paket Oranža obuhvaća i druge kupone, kao što su 15 € kupon za Lidl, 17 € kupon u Admiralu i 20 € kupon za Mealpass. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.

