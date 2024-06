Uz Oranž čitam sadržaj koji me zanima i dobijem super kupone

Uvijek volim biti informirana. Svako jutro prije posla, uz kavu, čitam 24sata. Otkad sam se pretplatila na Oranž mogu i neograničeno čitati plus sadržaj, kaže Kristina Hajdinjak (29) iz Zagreba, koja inače vozi zagrebački tramvaj.

Osim super sadržaja, uz Oranž paket dobila je i odlične kupone. Najviše joj se sviđaju kuponi za Wolt i Lidl.

POGLEDAJTE VIDEO: Matea obožava oranž

Pokretanje videa... 00:15 Matea Opačak iz Zagreba koristi Oranž | Video: Privatni album

- Super mi je došao kupon za Lidl. Tamo često kupujem - kaže Kristina te dodaje kako će sigurno iskoristiti i razne popuste za trgovine, kao i za gorivo.

Od sadržaja čita sve rubrike, a posebno je veseli sadržaj koji će naši novinari pripremati za nadolazeće Europsko prvenstvo u nogometu.

- Pratim sport i uvijek bodrim našu reprezentaciju. Jedva čekam da počne prvenstvo, a 24sata su uvijek ažurna kad su u pitanju utakmice, jer i ako nešto propustim dok gledam, tamo se zabilježi svaki detalj i ništa ne prolazi ispod radara - kaže Kristina.

Osim sporta, za razonodu pročita teme iz lifestylea i showa.

Foto: Privatni album

- Prije spavanja uvijek 'škicnem' što ima novog i ima li koji zabavan događaj u gradu ili što se događa u svijetu showbizza - kaže Kristina.

Uskoro je vrijeme i za godišnji odmor, a na plaži će je zabavljati bezvremenske teme.

- Volim pročitati feljtone, priče o ljudima koji su nešto stvorili. To će mi svakako biti ljetno štivo uz plažu i nadam se da će takvih tema biti pregršt - nada se Kristina.

Ako i vi želite postati Oranž pretplatnik, ne propustite ovu priliku, jer svakog novog korisnika godišnje Oranž pretplate po cijeni od samo 17 eura očekuje Wolt kupon od 13 € i ulaznica za izložbu ‘Od boemstva do vječnosti’ koja je u Galeriji Klovićevi dvori u Zagrebu otvorena do kraja lipnja. Super paket Oranža obuhvaća i druge kupone, kao što su 15 € kupon za Lidl, 17 € kupon u Admiralu i 20 € kupon za Mealpass. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.

Požuri i preuzmi kupone OVDJE za samo 17 eura!