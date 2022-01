Još jedna ljepotica je progovorila o patnji koju prolazi zbog fizičkog izgleda. Lily Pitfield (25), modna asistentica iz Londona kaže kako je njezin atraktivan izgled unio razdor između nje i grupe njezinih prijatelja.

POGLEDAJTE VIDEO o bizarnim preparatima za ljepotu:

- Izgubila sam neke prijatelje jer im se nije sviđalo da sam uvijek ja u centru pažnje, iako to stvarno nisam htjela biti. Drugi su me odbijali zvati na rođendanske zabave strahujući da im ukrasti svu pažnju. Djevojke su posebno zle, a to je jako frustrirajuće jer sam ja zapravo ljubazna i skromna, odgojena tako da budem lijepa i iznutra koliko i izvana - rekla je i napomenula kako nema dečka.

Da je drugačija od drugih cura otkrila je, kaže, u dobi od 18 godina.

- Bila sam u klubu i muškarac mi je poslao piće. Nisam napravila ništa što bi mu sugeriralo kako sam zainteresirana za njega pa sam bila doista šokirana. Mahnula sam mu i rekla hvala. Bila sam iskreno oduševljena. Bila je to velika stvar za jačanje mojeg samopouzdanja. Do tada nisam imala pojma koliko izgled može utjecati na to kako ljudi postupaju prema tebi - nastavila je.

Ni danas joj nije ništa drugačije

- Kad izlazim s prijateljicama, momci me uvijek izdvajaju i daju mi besplatno piće dok me izbacivači puštaju preko reda u klubove i ne naplaćuju mi ulaz. To je izazvalo pomutnju kod mojih prijatelja jer nemaju isti tretman, ali ne mogu si pomoći. Nikad ne izlazim van pretpostavljajući da će se to dogoditi, jednostavno se dogodi - ispričala je i naglasila da, kada ode na godišnji odmor, tretiraju je kao slavnu osobu.

- Bila sam u Grčkoj 2016. godine. Vlasnik super jahte primijetio me na plaži i pozvao na krstarenje. Cijeli dan bio sam posluživana nevjerojatnom hranom i pićem. Nije tražio ništa zauzvrat, samo je rekao kako se nada da ću svojim prisustvom privući ‘gomilu kul ljudi’ - prisjetila se sretna i nakratko se zamislila.

Osvrnula se i na svoju obitelj

- Moja obitelj i prijatelji me podsjećaju da ne dobivaju svi ljudi ovakav tretman pa sam zahvalna na tome. Neznanci su uvijek ljubazni prema meni i čini se da nekako uvijek dobijem ono što želim - dodala je i ponovno napomenula kako je ona ustvari skromna djevojka, prenosi The Sun.