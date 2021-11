Mojem dečku je toliko laknulo što sam trudna jer je postajao paranoičan zbog svoje plodnosti, ali brinem se da beba nije njegova. Problem je što sam imala seks na jednu noć s bivšim dečkom na festivalu, ispričala je.

POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijest zlostavljane žene

Ona ima 30 godina, a njen dečko 37. Tvrdi kako je on zaista nevjerojatan prema njoj i dogovorili su se da će osnovati obitelj prije godinu dana, ali se ništa nije dogodilo.

- Kako je vrijeme odmicalo, on je bio uvjeren da je stara biciklistička ozljeda utjecala na njegovu plodnost. No kada sam zatrudnjela, osjetio je veliko olakšanje. Ali ono što on ne zna je da sam, kada sam otišla na festival u kolovozu, dosta popila i poseksala se s bivšim - nastavlja.

Ispričala je kako je drugog dana festivala bivši stajao u redu za šank i potapšao ju po ramenu te joj nakon toga rekao: 'Baš mi je drago vidjeti ti. Kako si?'.

Mislila je da će to biti nezgodno, ali onda ju je upitao gdje kampira i kasnije te večeri je opet naletjela na njega. Tada je već bila poprilično pijana pa su flertali, a onda je počela padati kiša. Nasmijali su se i pobjegli u zaklon u njegov šator.

- Unutra me poljubio i za minutu smo se seksali kao u dobra stara vremena. Nije imao kondom pa ga je izvukao - kaže djevojka.

Jedna od njenih prijateljica je znala što je učinila, ali je rekla da neće nikome reći. No nakon te večeri su nastali pravi problemi.

- Kasnila mi je menstruaciju tjednima kasnije, ali kada sam dobila pozitivan test na trudnoću, bila sam presretna. Rekla sam sretnu vijest prijateljici, ali ona je rekla: 'Što je s bivšim, znaš, onaj s festivala?' - nastavila je.

- Iako sam joj rekla da smo pazili, ona me samo pogledala. Sada me i ona zabrinjava. Festival je bio dva dana nakon što mi je menstruacija završila mislim da nije velika vjerojatnost da sam tada zatrudnjela - rekla je djevojka i dodala kako se vratila kući idući dan i naravno često spavala sa svojim dečkom, ali u njoj još uvijek postoji taj element sumnje, piše The Sun.