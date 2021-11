Radila sam u uredu od devet do pet kao računovođa, ali stalno sam se borila s depresijom zbog svoje težine. To je išlo do te mjere da više nisam vidjela smisao svoje postojanja, rekla je

Dosadilo joj je stalno slušati uvrede na račun svoje debljine pa je 2017. godine odlučila nešto poduzeti. Jazmyne Day (28) računovotkinja iz Velike Britanije počela je redovito vježbati, promijenila je prehranu i prilično smanjila količinu slatkiša. Uz to je potrošila 30.000 funti (preko 250.000 kuna) kako bi izgled dovela do savršenstva i posebno naglasila grudi. - Radila sam u uredu od devet do pet kao računovođa, ali stalno sam se borila s depresijom zbog svoje težine. To je išlo do te mjere da više nisam vidjela smisao svog postojanja. I tako sam počela mijenjati svoj život. Otkrila sam da mi je strast dizanje utega - prisjetila se. U tri godine je izgubila 27 kilograma nagomilanih masnih naslaga i dobila oko 9 kilograma mišića. Uz to je platila povećanje grudi, podizanje stražnjice, a posjetila je i stomatologa koji joj je napravio savršene zube. - Trenutno sam prilično zadovoljna svojim izgledom i doista sam zavoljela svoje tijelo - dodala je, a prenosi The Sun.