Kao ženi koja nije ljubitelj djece, činjenica da sam se zaljubila u muškarca koji ima ne jedno, nego dvoje djece, je gotovo pa smiješna, započela je svoju ispovijest Amanda Chatel. Ima dvije pastorke i postala je maćeha, iako riječ 'maćeha' uopće ne želi koristiti. Jedini način na koji se može nositi s time jeste što djeca njezinog muža žive u drugoj zemlji s majkom jer, kako objašnjava, situacija u kojoj bi oni živjeli u istoj zemlji i bivali u nekoj modernoj verziji obitelji, za nju ne bi bila uspješna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Njezini osjećaji i razmišljanja itekako su poznati njezinom partneru. Znao je što ona osjeća prema djeci one noći kada su se upoznali i kada joj je nakon pola sata pokazao fotografije svoje djece. Nisu vjerovali u trenutku upoznavanja da će se zaljubiti pa su bili brutalno iskreni jedno prema drugome.

Njihovu vezu opisuje kao odnos s malo pokušaja i s malo pogrešaka. U braku su nešto više od godinu dana i za nju je ovo velika promjena. Nije još zadovoljna s 'maćeha situacijom', čak ni mali dio godine koji to za nju sačinjava. Amanda navodi sedam pogrešaka, koje je do sada napravila kao maćeha, u nadi kako će ih u budućnosti ipak izbjeći.

Ignoriranje djece

Mislila je da pola godine, koliko su djeca prisutna u New Yorku, u njezinom životu, može zanemariti činjenicu njihova postojanja. Čak i kada boravi u Francuskoj, gdje djeca žive s majkom, nema puno kontakta s njima jer uglavnom, kako kaže, ne želi smetati. Problem vidi u tome što na njenog muža utječu njegova djeca, i pozitivno i negativno, a na nju utječe on pa unatoč njezinim naporima da ih ignorira, to jednostavno nije moguća opcija, ma koliko ona to željela. Djeca su glasna, potrebita i komplicirana i to je nešto što autorica prihvaća, istovremeno pokušavajući s njima surađivati. Shvatila je da je tako lakše, nego boriti se protiv toga.

Biti prijatelj

Pokušala je biti im prijatelj. S obzirom na to da je mlađa od supruga više od deset godina, i ima pokćerku od 18 godina, smatrala je pametnijim izborom biti njezinom prijateljicom umjesto nekakvom majčinskom figurom. Izlaziti na ručak s pokćerkom i pričati o momcima i seksu činilo se isprva dobrim izborom, ali onda je teška istina izašla na vidjelo, kći ne želi slušati o tatinom seksualnom životu, i ima pravo. Autorica već piše o seksu, zarađujući za život na taj način, nerijetko spominjući i svoj intimni život u člancima, shvatila je kako zaista nema potrebe dijete još više plašiti. Tu vrstu savjeta prepušta nekom drugom.

Kupovanje naklonosti

Spoznaju kako je u boljoj financijskoj situaciji od njihove odlučila je okrenuti u svoju korist. Vodila je pokćerku na skupe ručkove, u kupovinu, ponudila platiti i kupiti brdo 'igračaka' i predmeta, za koje je čak znala da će joj već sutra dosaditi.

I, naravno ubrzo je shvatila, da kada su mame i djeca u pitanju, ne možete novcem ništa postići, ni kupiti. Polazeći od sebe, Amanda nikada ne bi prihvatila ni milijun dolara kao nekakvu zamjenu za svoju majku, već bi ljubazno zamolila ponuditelje da odu.

Uspoređivanje roditeljskih vještina

Stalno je uspoređivala vještine svog muža s onima svojih roditelja. Jer kako nikada sama nije bila roditelj, njezini majka i otac su bili jedini primjer roditeljstva koje je ikada upoznala, izuzev prijatelja koji imaju djecu. Osim činjenice da su odgojili kćer koja nije luda za djecom, iako njezina sestra jeste, njezini roditelji čine joj se savršeni. Ona i sestra imale su strog odgoj, ponešto različit od ovog francuskog. Uspoređivanje načina na koji moj muž odgaja djecu s načinom na koji su njezini roditelji odgajali nju i sestru, gubitak je vremena, ističe autorica.

Dijeljenje supruga

Činjenica da mora dijeliti svog muža lako je naljuti. Nikada nije, kako sama tvrdi, znala dijeliti. Čak i kad je bila djevojčica njezina okolina pretpostavljala je da je jedinica. Pokazalo se točnim kada je shvatila da joj je teško dijeliti čovjeka kojeg voli s drugima, pa i s njegovom vlastitom krvlju. Iako partnera smatra nevjerojatnim u pronalasku vremena za sve žene u njegovom životu, jer pored dvije kćeri ima i četiri sestre, njezina sebičnost joj katkada zatvara oči, iako se stvarno trudi biti bolja.

Ponašanje njihove majke

Unatoč svim dramama koje im je bivša žena priredila, od pokušaja da pokvari vjenčanje, odbijanja čuvanja djece u vrijeme medenog mjeseca, uhođenja na Facebooku, i cijelog niza ekscesa, sada je situacija nešto bolja. Autorica se najviše kaje zbog potrošene količine energije na tu ženu, koja joj je pokušavala sabotirati život, i zbog toga što je dopustila da se njezin bijes prelije u odnos s mužem, žaleći sve one sate koje su proveli raspravljajući o ženi koja je godinama dio njegove prošlosti. Iako sama sklona maloljetničkom ponašanju, sada svaki dan radi na vlastitoj zrelosti i time se ponosi.

Biti u zabludi

O tome koliko će biti teško, Amanda je bila u potpunoj zabludi, misleći da je sasvim dovoljno ignorirati partnerovu djecu. Međutim, vrlo brzo je shvatila da se prevarila. Ne možete zanemariti djecu muškarca za kojeg ste se udali, i bez obzira na to što je nitko ne tjera da ima savršen odnos s njima, smatra svojom obavezom bar pokušati izvući najbolje iz tog odnosa za dobrobit muškarca kojeg voli.

Iako bi bilo lakše udati se za muškarca koji nema djecu, za nju je ispalo drugačije, ona daje sve od sebe da ne zabrlja, i trudi se biti neka vrsta pozitivnog utjecaja na njihove živote, donosi Your Tango.