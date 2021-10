1. 'Morate vikati na dijete da pokažete autoritet'

Agresivne roditeljske metode i dalje su ukorijenjene u mnogim zajednicama. Međutim, trebali biste znati da to zapravo nije učinkovit način odgoja djece. I ne samo to, već može uzrokovati traume. Ova vrsta discipline samo dovodi do povećanja jaza između djece i odraslih.

Roditelji vrlo često koriste jake riječi ili podižu glas kao način discipliniranja svoje djece, a to je sasvim pogrešno. Umjesto toga, pomognite im promijeniti ponašanje.

2. 'Roditelji trebaju biti najbolji prijatelji svoje djece'

Roditelje dijete treba smatrati uzorom, pa je važno odgajati ih na takav način da nauče slijediti pravila i usaditi im vrijednosti koje im pomažu u životu u društvu. Nemojte im previše dopuštati tako da konstantno krše pravila jer to ne vodi nikud.

3. 'Usporedba braće i sestara'

Često roditelji vjeruju da će disciplinirano dijete s dobrim ocjenama vjerojatnije uspjeti u budućnosti. I posvećivanje veće pažnje djetetu koje pokazuje te kvalitete i ukazivanje na njih kao primjer za poticanje dobrog ponašanja samo potiče suparništvo i razliku između braće i sestara, što dovodi do razvoja problema u ponašanju i obiteljskih sukoba.

Iako je teško izbjeći usporedbe, preporučuje se pretpostaviti da svako dijete ima svoje karakteristike, te da ne uspijeva uvijek biti najbolji učenik u školi. U tim je slučajevima najbolje cijeniti snage svakog djeteta i ne uspoređivati ​​ih izravno.

4. 'Dobri roditelji odgajaju uspješnu djecu'

Postoje roditelji koji, kako bi potaknuli djecu na uspjeh, upisuju ih u mnoge izvannastavne aktivnosti koje im omogućuju da usavrše svoje vještine. No, opsjednutost uspješnom djecom koja ubiru postignuća u svemu što rade samo doprinosi stvaranju nesretne djece koja na kraju ispunjavaju očekivanja svojih roditelja bez zadovoljenja vlastitih želja.

Što se tiče školskog okruženja, učenici koji su prisiljeni dobro se ponašati i koji se razvijaju u obrazovnim okruženjima u kojima je konkurencija s drugima privilegirana mogu patiti od nedostatka sna i problema sa samopoštovanjem. U tim slučajevima idealno je usredotočiti se na dječji trud, a ne na krajnji rezultat.

5. 'Moramo se skrivati ​​od djece kako nas ne bi vidjeli kako plačemo'

Roditelji često pokušavaju prikazati sliku savršenstva i po svaku cijenu izbjegavaju prikazivanje sebe kao ranjive osobe pred djecom. Međutim, važno je da djeca znaju da odrasli imaju i trenutke apatije ili tuge. Nijedan osjećaj ne treba omalovažavati, već ga treba usmjeriti tako da ga djeca ne skrivaju kada prolaze kroz krizu u određenim trenucima svog života.

6. 'Zaokupljanje djece mnogim aktivnostima pomoći će im u obrazovanju'

Dok izvannastavne aktivnosti mogu pomoći djeci da razviju vještine vođenja i socijalizacije, preopterećenost zadaćama također može pridonijeti slabom akademskom uspjehu. To se posebno odnosi na mlade ljude koji su u posljednjim godinama školovanja i imaju obiteljske obaveze.

Tijekom djetinjstva mnogi roditelji upisuju svoju djecu na razne tečajeve ili radionice izvan škole što bi na kraju moglo uzrokovati stres i tjeskobu. Djeci je potrebno vrijeme za igru ​​ili opuštanje nakon škole. Stoga, ako odbiju prisustvovati nekoj aktivnosti, preporučljivo je razgovarati o njoj i razgovarati o mogućnosti odustajanja od nje ili postavljanja prioriteta.

7. 'Spavanje s roditeljima pruža sigurnost'

Vjeruje se da zajedničko spavanje pomaže djeci da se osjećaju sigurno, a dojiljama da više spavaju. Međutim, ako postoje drugi čimbenici, poput bebinog položaja za spavanje ili zdravlja roditelja, možda bi bilo poželjno isprobati druge alternative, poput stavljanja djeteta na spavanje u krevetić.

8. 'Ne držite dijete previše ili će se naviknuti'

Biološki gledano, ljudi su u prvim mjesecima života potpuno ranjivi. Zato bebe moraju biti stalno s majkama kako bi se osjećale sigurnima i zaštićenima od bilo kakvih prijetnji. Kontakt omogućuje bebi da identificira svoje roditelje.

9. 'Moram prisiliti bebu da se odrekne dude'

Dugotrajna uporaba dude može uzrokovati deformacije zuba i ovisnost, pa liječnici preporučuju bebama da je prestanu koristiti u dobi od 2 do 4 godine. Proces napuštanja mogao bi biti težak za neke bebe, i zato je važno pohvaliti svoje dijete kad god ne koristi dudu.

Također možete pokušati utješiti svoju bebu mazeći ju ili grleći. Ako vaša beba ima velikih problema s odricanjem od dude i ništa ne uspije, trebate se posavjetovati sa svojim liječnikom ili stomatologom.

10. 'Morate na njih staviti puno tople odjeće kako se ne bi prehladili'

Problem s prekomjernim odijevanjem beba je što mogu razviti temperaturu jer nisu u stanju regulirati tjelesnu temperaturu. U tim se slučajevima preporučuje da nose samo jedan komad odjeće više od odraslih osoba, a ako imaju temperaturu, skinite im kaput kako biste im snizili temperaturu.

11. 'Hodalica za bebe će pomoći vašoj bebi da hoda'

Mnogi roditelji koriste hodalice kako bi spriječili bebu da naleti na zid ili komad namještaja dok hoda po kući. Ali ova igračka sprječava ih da puze i da se same od sebe krenu dizati - ove dvije radnje su obje važne kako bi beba naučila hodati.

Kada dijete nema hodalicu bit će mu teško ustati jer nema podrške koja bi mu pomogla da sigurno hoda. U idealnom slučaju, beba bi se trebala razvijati prirodno i vlastitim tempom kako bi naučila sjediti, puzati i stajati.

12. 'Hodanje s bosim nogama dovodi do prehlade i gripe'

Bolesti poput prehlade šire se kontaktom sa slinom koja se izbacuje prilikom razgovora ili kihanja. Nije znanstveno dokazano da hlađenje stopala ili drugih dijelova tijela uzrokuje prehladu, piše Brightside.