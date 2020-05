Ispovijest života s manijakom: Uvjerio me da sam ja luđakinja

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Pregorjeli ste na poslu? To nije samo stvar uma, već okolnosti

Uvijek sam imala puno samopouzdanja, no nakon nekoliko godina s tadašnjim partnerom Jasonom, utapala sam se u oceanu zbunjenosti i sumnje u samu sebe.

Ono što je krenulo kao vrlo suptilno unižavanje s vremenom je postalo tako loše i žestoko da sam ja kroz te faze svemu što mi je on govorio i povjerovala.

Kada sam mu rekla da mi na poslu nude promaknuće on me uvjerio kako ću potpuno propasti u toj ulozi. Uvjerio me da nisam dovoljno organizirana i da se to vidi po tome kako vodim kućanstvo. Rekao mi je kako žali svakog tko će morati raditi sa mnom i da je bolje da to odbijem jer ću se osramotiti.

Bio je tako uvjerljiv da sam mu povjerovala i odbila promociju misleći kako je u pravu kada kaže da ja nisam "materijal za lidera". Kad sam postala majka na početku sam se mučila kao i većina novopečenih mama, no sve u svemu sam bila uvjerena kako radim dobar posao, i naša je kći bila sretna beba koja je brzo napredovala.

No Jason mi je stalno govorio kako je sve što radim potpuno krivo, od načina na koji ju stavljam spavati, do toga da je krivo držim, njegova je lista mojih majčinskih grijeha bila golema i bez kraja.

Rekao mi je i da sam opasna na cesti i loša vozačica. Imala sam jednu nezgodu u životu, i to kada sam se u rikverc vozila iz uskog dvorišta, zapela za stup i malo udubila automobil. Nitko, naravno, nije bio ozlijeđen no Jason mi je stalno govorio kako ne smijem voziti dijete.

Uporno mi je branio da ne smijem kći odvesti na plažu jer to uključuje vožnju, a ja ću je ubiti. Jednom me na taj način i rasplakao, a kada su suze potekle počeo me uvjeravati da sam pretjerano osjetljiva te da mi treba profesionalna pomoć.

Kad sam mu rekla da bih voljela napisati knjigu o prvim danima majčinstva (a posao mi se sastoji od pisanja, od toga živim) bio je apsolutno zgrožen. Rekao mi je, kratko i jasno, kako nisam u stanju napisati niti listu za dućan, a kamoli knjigu.

Uz to me uvjerio i kako bi to vrijeme koje bih posvetila pisanju vitalno za život i razvoj naše kćeri koja bi radi toga bila zanemarena. Doslovno me uvjerio kako bi čak i vrijeme dok ona spava ukoliko ga ja posvetim pisanju bilo zanemarivanje djeteta.

Potpuno mi je sasjekao svaku vrstu samopouzdanja, bila sam uvjerena kako sam promašen slučaj u svemu - od vožnje, majčinstva pa sve do kuhanja.

Za sve što bi mu pripremila on bi rekao da je užas, iako sam se prije njega uvijek ponosila svojim kulinarskim vještinama. I taj mali hobi i ponos mi je uspješno uništio, a počela sam vjerovati i kako nešto nije u redu sa mnom jer se meni hrana činila odličnom.

Kada sam skupila hrabrosti da mu kažem kako me pogodilo to kada mi je rekao da nisam sposobna napisati knjigu počeo je izvrtati istinu.

Rekao mi je kako je napravio sve u njegovoj moći da me potakne da pišem, te da sam ja paranoidna jer da je on "samo upozorio da me to ne okupira i odvuče od djeteta".

Bio je tako odmjeren i pametan da me zaista u sve to uspio uvjeriti. Mislila sam da je u pravu, da sam zaista pretjerano emotivna i da stalno pretjerujem. Svaki puta kad bih se rasplakala na film ili kada bih bila emotivna on bi sa mnom imao ozbiljne razgovore o tome da sam na "rubu pameti" i da patim od teške postnatalne depresije.

Prvo sam bila apsolutno sigurna da nisam depresivna, no opet me počeo ucjenjivati s našom kćeri pa sam odlučila otići psihologu koji mi je, na svu sreću, rekao da sam samo premorena majka.

Psiholog mi je također otvorio oči rekavši kako sam školski primjer "gaslightinga", tehnike manipulacije koja je ime dobila po filmu "Gaslight" iz 1944. godine u kojem muž suprugu polagano različitim metodama uvjerava da je na rubu ludila, te da se počinje gubiti dok su njegovi mračni motivi dobro skriveni.

Nisam prije nikada čula za nešto takvo, no činilo mi se zaista kao nešto kroz što prolazim, naravno ne tako radikalno kao u filmu jer mene, za razliku od Ingrid Bergman, suprug nije htio zatvoriti u ludnicu već samo slomiti kako bi ima moć.

Povjerila sam se prijateljicama, među kojima je bilo mnogo novopečenih majki. Rekle su mi da sve što mi je on "nadrobio" su gluposti, te da ako ja patim od postnatalne depresije ili zanemarujem kćer, da su one onda najgore majke na svijetu.

Jasona sam nakon toga ostavila i preporodila sam se unutar mjesec dana. Imam novog partnera koji, ukoliko mi ikada kaže da nisam dobar pisac ili dobra majka, te da gubim zdrav razum, i njega ću ostaviti. Cjelokupno mi je iskustvo otvorilo oči.

Svoju je priču o zlostavljanju žena koja je htjela ostati anonimna podijelila s New York Postom kako bi upozorila na opasnosti "gaslightinga".

