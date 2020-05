12 najčešćih razloga zašto se bračni parovi odluče na razvod

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Udala se za svog heroja: Ljubav se rodila kad joj je spasio život

Prekid veze nije lak, ali svakako je veliki zalogaj odlučiti se na razvod.

- Ponekad ljudi žele razvod iz istih razloga koji su ih mučili na početku veze - kaže Elizabeth Cohen, klinička psihologinja te dodaje da je razlika u tome što su se nakon dugo godina veze i braka stvari nagomilale te mnogi postaju svjesni da se to neće lako promijeniti.

Ljudi su u nekom trenutku imali želju ostati zajedno, no teško je natjerati ljude da se promjene na način kako bi oboje napredovali u braku.

- Neriješena pitanja i sumnje u prošlosti mogu dovesti do toga da ljudi u braku polako počinju 'izgarati'. Ta odluka najčešće dolazi nakon godina i godina razmišljanja i pokušaja da brak opstane - kaže Erin Levine, odvjetnica za obiteljsko pravo i osnivačica Hello Divorce, platforme za pravnu pomoć, piše Women's Health.

1. Problemi u komunikaciji

- Srž bilo kojeg odnosa je komunikacija. Naravno, obično čujete razloge za razvod braka poput novčanih nesuglasica, problema s obvezama i ostale stvari na ovom popisu, ali ti svi problemi su duboko ukorijenjeni u prekid komunikacije - kaže Cohen.

- Ako izostaje razgovor koji oba partnera razumiju, nastaje ogorčenost i nezadovoljstvo, a razvod je na dnu tog skliskog terena - objašnjava Cohen.

2. Nestanak ljubavi

Prema studiji u časopisu 'Sex & Marital Therapy' gotovo polovica ispitanika koji su nedavno razvedeni navela je nedostatak ljubavi ili intimnosti kao razloge za razvod. Ponekad samo gubitak romantičnih osjećaja može okončati brak.

-S vremenom se događa taj sveobuhvatni osjećaj udaljenosti - kaže Cohen.

3. Nedostatak intimnosti

Uspavani život spavaće sobe također je jedan od najčešćih razloga za rastavu. Nestanak kemije i fizičke bliskosti uključujući zagrljaje i maženja može uzrokovati prekid.

- Ljudi počinju sebi govoriti: 'U redu, nedostatak intimnosti, mogu se nositi s tim.' No, u konačnici to za njih postaje previše - kaže Levine.

- Obično se ljudi žale da se osjećaju kao da su oni jedini u toj vezi - kaže Levine te dodaje da iako svatko od njih može imati uzbudljive osobne živote, osjećaju će se kao da više nema timskog rada s partnerom. Razlog tome može biti različiti prioriteti ili jednostavno osjećaju da više nemaju ništa zajedničko. To dovodi do usamljenosti - kaže Levine.

5. Nespremnost za brak

- Sličnosti dvaju partnera pomaže predvidjeti tko će ostati zajedno, a tko ne - kaže dr. Terri Orbuch, autorica knjige 'Pronaći ljubav: 6 jednostavnih koraka do nove i sretne veze' i profesorica na sveučilištu Oakland.

- Ako se vjenčate prerano ili niste uspjeli prepoznati tko ste i što vam je važno, ne možete odabrati najboljeg partnera - kaže te dodaje da svatko sa sobom mora znati na čemu je. Različite vrijednosti, repovi iz prošlih odnosa mogu biti put prema razvodu.

6. Ovisnost

Kada je Nacionalni centar za biotehnološke informacije u SAD-u ispitao 52 ljudi što je pridonijelo njihovom razvodu u 2013. godini, trećina njih navela je zlouporabu supstanci kao čimbenik koji je doprinijelo raskidu njihovih brakova. Bilo da se radi o drogama, alkoholu ili nekom drugom štetnom poroku, Levine napominje da je zloupotreba droga često faktor razvoda koje vidi u svojoj praksi. Ako partner ne želi potražiti pomoć ili postane prijetnja za sigurnosti drugog partnera, stvari se brzo raspadnu.

Fizičko zlostavljanje i emocionalna manipulacija veliki je problem. Odvajanje od partnera zlostavljača najbolje je što svatko može učiniti.

- Zlostavljanje se razlikuje od ostalih razloga po tome što to nije pitanje odnosa, već partnera - kaže Orbuch.

8. Prevara

Što ostaje ako nema povjerenja? Afera se često tumači kao konačna izdaja i znak da je komunikacija odavno prestala.

- Moguće je prebroditi prevaru, ali teško i mukotrpno pa brakovi ipak većinom pucaju - kaže Cohen.

9. Nedostatak emocionalne podrške

- Prekid komunikacije često dovodi do toga da se ljudi osjećaju očajno pa kritiziraju, pokazuju ljutnju ili postavljaju zahtjeve, Mnoge razvedene žene priznale su da su se osjećale manje vrijednima i kao da nisu bile prioritet. Jednom kada nestane empatije teško je vratiti se - kaže Cohen.

- Postoje parovi koji su dugo živjeli u poljuljanom braku. Oni su ih godinama pokušavali spasiti, nisu uspjeli te jednostavno ne vide drugi izlaz. Kada im postane jasno da se stvari neće promijeniti svaka sitnica stvara ogorčenost, a jedno jutro se probude i partneru pod nos gurnu papire za rastavu - kaže.

11. Financijska pitanja

- Kako i kada trošite, štedite ili zarađujete novac je jedna od onih stvari koja lako može dovesti do napetosti u braku. Neslaganja u financijama veliki su problem. Neki smatraju da njihov partner previše troši, dok su drugi zabrinuti oko dugova. Najčešće parovi ne mogu raditi kompromis oko toga na što će se potrošiti novac- kaže Cohen.

12. Gubljenje samog sebe

- Vrlo često u vezama jedan od partnera je žrtvovao ono što je nekada htio kako bi radio na braku i obitelji. To može biti propuštanje prilika za posao ili gubljenje sebe u ulozi roditelja. Jedno je raditi kompromise, ali drugo je potpuno izgubiti iz vida svoju individualnost. To dovodi do zamjeranja partneru i traženja izlaza - kaže Cohen.

