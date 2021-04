'Promjena je bila dramatična'

- Upoznali smo se na fakultetu i vjenčali u 22. godini života. Bili smo u braku nekoliko godina prije nego što smo dobili dijete, pa smo već bili navikli na određeni rast i promjene u vezi. Ipak, kad smo postali roditelji, ta se promjena u našem braku doista ubrzala, posebno za mene, kao mamu. Ljudi kažu da vas i roditeljstvo i brak mijenjaju, ali postojala je neka doza naivnosti pa smo vjerovali kako ćemo mi biti drugačiji, da mi nećemo biti takvi, kao drugi parovi. Bilo bi bolje da smo prihvatili to što su nam ljudi govorili, mislim da bismo se bolje pripremili za navalu promjena koje su uslijedile - rekla je Charissa iz Virginije u SAD-u za portal fatherly.com.

Novinar Jeremy Brown želio je saznati 'iz prve ruke' koliko se toga promijeni u životu parova u prvoj godini nakon dobivanja djeteta te što su iz svega toga naučili o svojoj vezi. Razgovarao je sa više roditelja diljem SAD-a, izdvojili smo još nekoliko njihovih priča.

'Međusobna podrška je presudna'

- Kad dvoje ljudi postanu roditelji, njihova veza može brzo i neprimjetno postati nekakvo tehničko zajedništvo. Je li dijete nahranjeno, kada i kako? Je li se beba pokakala u roku od sat vremena i zašto nije? Zašto je smirenija nego inače i znači li to da je bolesna? Čak i ako imate mrežu za podršku koja vam olakšava život, u konačnici ste vas dvoje ti koji se moraju dogovoriti i razmisliti o svakom pojedinom detalju tog malog života. A toliko je tih detalja da vrlo lako postanete preokupirani time i potpuno zaboravite na vas dvoje kao par - rekla je Abigail Dixit.

- Još jedna stvar koju mi ​​nitko nije rekao je to da su te tehnikalije sasvim u redu. Napokon, ljudski je nemoguće izbjeći to da postanete hodajuća 'vreća' briga, poslova i obveza nakon višemjesečne brige o bebi. Ukoliko se međusobno podržavate, i to će proći. Rađanje djeteta udaljava vas od vašeg osobnog identiteta, od vaših hobija, od onoga ste voljeli raditi kao par, ali to je i ono što vas zapravo drži zajedno u svemu tome. Jednog dana ćete se probuditi i shvatiti da je moguće imati trominutni seks jednom u šest mjeseci, ali vaš plamen se zbog toga neće ugasiti - dodala je.

'Bit ćete puno manje vremena zajedno'

- Moja supruga i ja još uvijek izlazimo jednom tjedno, ali smatram kako to nije dovoljno. Ne mogu se pomiriti s time da ja cijeli tjedan provodim na poslu dok ona u isto vrijeme radi od kuće i brine o našoj bebi. Volio bih da više putujemo, provedemo više zajedničkih noći, napravimo sve i svašta s našeg popisa želja. Iako znamo da to možemo napraviti i nakon što naše dijete odraste. Provođenje vremena nasamo sa supružnikom danas je postalo potreba i luksuz. Treba njegovati vezu i pronaći tisuću načina kako provoditi vrijeme zajedno prije dolaska bebe na svijet - rekao je Jake.

'Dobar raspored i rutine su spas'

- Kad se naša beba rodila, najveće iznenađenje nam je bilo to koliko smo se brzo počeli osjećati frustrirano jedno zbog drugog i zbog podjele obveza. Oboje smo osjećali kao da radimo previše. Ubrzo smo shvatili da moramo uspostaviti nove rutine i rasporede obveza sad kad smo tročlana obitelj. To je kod nas zaustavilo potrebu za dugotrajnim raspravama o tome tko je za što zadužen i kada. Na kraju je to bila ta tajna koja je vratila mir u naš brak - prisjetila se Lauren Levy.

- Drugo veliko iznenađenje za mene bilo je to kako je moj suprug doživljavao neke roditeljske odluke poput obrezivanja. To je zanimljivo jer mislite da supruga jako dobro poznajete nakon godina zajedničkog života, ali dobivanje djeteta sa sobom donosi niz novih okolnosti koje zahtijevaju reakciju - dodala je.