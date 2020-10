Ispričajte djeci sjajnu priču prije spavanja: Slijedite ove savjete

Iako je i čitanje priča djeci važan dio odgoja, pripovjedanje također ima brojne prednosti. Pričanje ili pripovjedanje priča treba biti nadopuna čitanju, a ne zamjena

<p>Čitanje je i dalje nezaobilazan alat u vašem roditeljskom odgoju, ali nemojte zanemariti i pričanje priča.</p><p>- Slušanje priče bez blagodati ilustracija zahtijeva od djeteta da likove i događaje zamišljaju u vlastitom umu. Oni tako stvaraju priču za sebe. Dok slušaju, oni uključuju taj film u svojoj glavi - rekla je dr. Rebecca Isbell, savjetnica za predškolski odgoj i profesorica na Državnom sveučilištu u Istočnom Tennesseeju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Takvi mentalni filmovi su moćni. U svom istraživanju dr. Isbell otkrila je da su djeca razumjela i zapamtila više priča koje su im ispričane naglas nego kad im se čita ista priča.</p><p>- Mislim da je to nešto što se gubi čitanjem. Fokusirani ste na riječi i fraze, a ne na njihovo dublje značenje. Kad pričate priču, nema knjige na koju biste se mogli usredotočiti, ni za vas ni za vaše dijete, tako da gestama i kontaktima očima možete dodati dramu, neizvjesnost i spletke - dodala je dr. Isbell.</p><p>Na kraju je dr. Isbell zaključila da pripovijedanje i čitanje najbolje djeluju u tandemu kako bi pomogli djeci da razviju jezik i razumiju priču.</p><h2>Sjetite se osnova pripovijedanja</h2><p>Sjetite se da bi svaka priča trebala imati početak, sredinu i kraj. Svaka priča treba imati sukob i rješenje. </p><p>Nekoliko stručnjaka preporučilo je priče iz 'Ezopove basne', koja već tisućljećima obraduje djecu, a uključuje 'Kornjaču i zeca'. Zašto? Jer za djecu, protagonisti 'zapravo nisu životinje, oni su ljudi', rekla je dr. Isbell. Vizualiziraju likove i poistovjećuju se s njima, a nijansirani moral - na primjer spor i stabilan pobjeđuje u utrci - stvari su koje bilo koje dijete može razumjeti.</p><h2>Povedite priču u neočekivanom smjeru</h2><p>Diane Ferlatte sudjelovala je na festivalima pripovijedanja priča na pet kontinenata i u većem dijelu Sjedinjenih Država, a njezin album priča Brer Rabbit iz 2006. godine osvojio je nominaciju za Grammy za najbolji album izgovorene riječi za djecu. Ona savjetuje da imate vrhunac, tempo i stanke kako biste dijete držali na rubu neizvjesnosti.</p><p>- Pauze su vrlo važne. Omogućuju znatiželju i neizvjesnost. Možete koristiti strateške pauze kako biste djetetu omogućili da razmišlja što se dalje događa, a zatim priču povesti u neočekivanom smjeru - kaže Ferlatte.</p><h2>Koristite cijelo tijelo</h2><p>Jedna od prednosti pričanja, a ne čitanja priče, je ta što ne morate gledati i držati knjigu što oslobađa vaše lice i ruke kako biste mogli gestikulirali i uspostaviti kontakt očima. Kao što Ferlatte kaže: 'Kad bi nam knjige mogle dati zvuk i pokret, glasove i izraz lica, to bi bilo prekrasno. Ali ne mogu.'</p><p>Rukama pokažite je li nešto ogromno ili maleno, dodirnite obližnje predmete ako oponašate kucanje na vratima. To uključuje vašu djecu u priču. </p><h2>Potaknite sudjelovanje publike</h2><p>- Jedna od stvari s pripovijedanjem priča je da je uvijek možete promijeniti. Ako vaša kći želi da glavni junak umjesto puža bude sirena, to možete promijeniti. Putovanje otvorenim morem može postati putovanje na Mars. Možete promijeniti slijed, možete promijeniti znakove, možete promijeniti fraze - objasnila je dr. Isbell.</p><p>Kao i kod pjevanja pjesme, možete potaknuti odgovor ili koristiti rime kako biste dijete aktivno angažirali. Ferlatte preporučuje da izostavite kraj rečenice i pustite svoje dijete da popuni prazno mjesto.</p><p>- Kad pričate priče, želite da oni sudjeluju u pričanju. Želimo da oni budu ko-kreatori priče, tako da oni ne slušaju sami, već aktivno sudjeluju - dodala je dr. Isbell, a piše <a href="https://www.nytimes.com/2020/10/08/parenting/bedtime-stories-for-kids.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=collection">The New York Times</a>.</p><p> </p>