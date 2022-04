'Ispričala sam dečku kako sam bila zlostavljana kao dijete i sada mu više nisam privlačna'

Neimenovana žena je na Redditu u postu 'TrueOffMyChest' napisala da je dečku spomenula kako nije imala baš najbolje djetinjstvo, jer je bila seksualno zlostavljana, a njegova reakcija ju je toliko šokirala da se i dan danas oporavlja od toga.

POGLEDAJTE VIDEO Činjenice o suzama:

- Sljedećeg dana mi je rekao da je zgrožen. Rekao je kako svaka druga djevojka ima neku priču o seksualnom zlostavljanju i da mu je već muka slušati o tome. Potom mi je rekao da mu sad 'ona stvar' ne radi i da ga više ne privlačim - ispričala je kratko.

Nije puno išla u detalje, ali svejedno je razbjesnila mnoge koji su stali uz nju. Neki su komentirali: 'Kakav je to čovjek. Ti si mu otvorila dušu, a on te tako ponizio i okrenuo ti leđa'. Ovaj slučaj prokomentirali su i stručnjaci.

- Pogreška koju ova žena sad ne smije napraviti jest uzeti njegovu razinu nezrelosti i odbojnosti i učiniti je svojom. Njegovom ponašanju nedostaje zrelosti za takav razgovor kakav je ona pokušala s njim voditi. Problem nije bio u njoj, već u njemu - prokomentirao je ovaj slučaj stručnjak za veze i odnose Larry Michel.

- Nisu svi dovoljno zreli za takav razgovor, niti su svi dovoljno razumni, samo je žalosno što je bila u romantičnoj vezi s tim muškarcem i završila je onako kako je završila - dodao je.

Nancy Carbone, psihoterapeutkinja i savjetnica, koja je radila sa slučajevima poput ove žene, kaže kako bi se reakcija njezinog dečka mogla okarakterizirati kao oblik verbalnog i emocionalnog zlostavljanja.

- Kao terapeutkinja, puno žena koje vidim, a koje su bile zlostavljane, završe s partnerom koji ih na neki način zlostavlja - rekla je i navela primjer.

Prisjetila se jedne svoje pacijentice koja je zbog traume neko vrijeme bila na lijekovima, s vremenom su joj smanjili dozu i na kraju se trebala odviknuti od njih. Kad je to ispričala partneru, da bi shvatio zašto je umornija nego inače, on joj je odbrusio: 'Zašto mi to, dovraga, govoriš? Ne želim znati za to. Dakle, ti si ovisnik o drogama? S tobom uvijek postoji neka jadna priča'.

Bez obzira kako se ponašao prema njoj, ona je i dalje živjela s njim.

- Ova žena vjerojatno je potisnula traumu i bol jer želi zadržati ljubav i sigurnost koju osjeća, ili joj je potrebna, od partnera zlostavljača. Žene znaju biti ranjive kada nauče ne vjerovati same sebi. One u kasnijim vezama znaju negirati vlastitu stvarnost i ignorirati sve znakove upozorenja da se radi o zlostavljanju, jer su se potpuno isključile od sebe - pojasnila je ova terapeutkinja.

Dodala je kako je ova žena na kraju, srećom, uspjela prekinuti vezu sa zlostavljačem, no sve to ju je toliko iscrpilo da će se teško drugi put nekome otvoriti i ispričati mu o ranijim traumama, prenosi Your Tango.

Najčitaniji članci