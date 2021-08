Voditeljica agencije za talentirane životinje koje nastupaju u filmovima i spotovima Paula Stewart (40) objašnjava kako je zadovoljna svojim životom, no trebala je proživjeti 40 godina kako bi shvatila što uistinu želi.

- Stajala sam pred ogledalom u spavaćoj sobi i nasmiješila sam se sama sebi. Bila sam uzbuđena zbog sastanka s Laurom, ženom koju sam pronašla online - započinje Paula svoju priču.

U ožujku 2020. godine posve je promijenila život. Ostavila je muškarca s kojim je bila u vezi devet godina, smršavjela je i izgubila skoro 10 kilograma, dala je otkaz na poslu na kojem nije bila zadovoljna i počela je prvi put u životu izlaziti sa ženama.

- I nikad nisam bila sretnija. Nikad nisam bila obiteljski tip. Mami Pat koja ima 71 godinu još sam kao djevojčica sa 15 godina rekla da ne želim imati djecu. Ona mi je rekla da ću se predomisliti, no nikad nisam. Čak ni kad je moja sestra Petra koja ima 36 godina rodila svoju djecu - nastavila je Paula.

Kaže da obožava nećake Jessicu (5) i Codyja koji ima 20 mjeseci, no jednako tako sretna je kad ih nakon čuvanja vrati roditeljima, piše The Sun.

- Bivšeg dečka, Tima (45), upoznala sam 2010. godine. Ni on nije želio djecu i tu smo se nekako našli. Počeli smo živjeti zajedno 2012. godine. Neko vrijeme su stvari bile dobre, no 2017. godine počele su se pokazivati pukotine u vezi. Radila sam 14 sati na dan kao skaut za talentirane životinje za TV emisije. Nisam se hranila zdravo, nisam vježbala i njemu sam donekle predbacivala što se ne trudi više. Počeli smo se stalno svađati i seks je prestao. Kako sam se bližila četrdesetoj, shvatila sam da tako više ne ide - nastavlja Paula dodajući kako je prošlog proljeća odlučila promijeniti život.

- Samo tjedan dana prije lockdowna dala sam otkaz i rekla sam Timu da je gotovo. Preokrenulo se sve, a trošila sam ušteđevinu dok sam pokušavala pokrenuti vlastitu agenciju za talentirane životinje. Počela sam ići na jogu, radila sam 10.000 koraka svaki dan, a počela sam kuhati i zdrave obroke. Smanjila sam konfekcijski broj odjeće u samo tri mjeseca. Puna novog samopouzdanja, otvorila sam profil na mrežama za samce. Oduvijek su me privlačile žene, no nikad nisam istraživala taj dio sebe - iskrena je Paula.

Priznaje kako je bila prilično nervozna na prvim sastancima koje je dogovorila, no poslije se opustila. Mnogi su se iznenadili činjenicom da izlazi sa ženama, no kaže da su njezina obitelj jednostavno morala priviknuti na to.

- Imala sam nekoliko odličnih veza sa ženama i smatram se biseksualnom. Roditelji su mi razvedeni. Tata je imao rak i brinula sam se o njemu u terminalnoj fazi bolesti 2013. godine, a katkad se pitam hoću li imati nekoga tko će isto učiniti i za mene. No čak i ako imate djecu, za to nema jamstva - razmišlja ona.

Kaže kako je životna promjena za nju bila iznimna i nevjerojatna, a svakako bi je teže ostvarila da je imala djecu.

Začela sam nakon 40. godine

Lynsey Carratt (40) radi u odnosima s javnošću u istočnom Londonu i živi sa suprugom Jamesom (40) koji je softver inženjer.

- Dok sam promatrala kako se na testu za trudnoću pojavljuju dvije crtice, susprezala sam dah i nisam se usudila disati. Samo dva tjedna prije navršila sam 40 godina. Pokušavala sam dvije godine ostati trudna. Rođendan sam 14. travnja proslavila u društvu uz alkohol i na tren sam iz fokusa izgubila začeće. Je li moguće da smo uspjeli sad kad se nismo ni trudili - pitala se Lynsey objašnjavajući kako je dvadesete i tridesete provela okupirana poslom i nije imala vremena za razmišljanje o djeci. Zaljubila se u susjeda Jamesa 2014. godine.

- Mojem tati Stewartu (75) dijagnosticirali su demenciju sljedeće godine, i tada sam prvi put u životu počela razmišljati o djeci. Samo mjesec dana nakon što smo se 2019. godine James i ja vjenčali počeli smo raditi na tome. Sljedećih šest mjeseci sa svakim dolaskom menstruacije bila sam očajna. U veljači 2020. obiteljski liječnik nas je uputio specijalistu za plodnost, no tada je krenula pandemija. Bilo je nepodnošljivo i imala sam osjećaj kao da mi otkucava sat, a sve je na čekanju - prisjetila se Lynsey.

Nije mogla čekati, pa su nakon prvog lockdowna ona i James platili privatnog liječnika. Ondje su joj rekli da postoji mogućnost prirodnog začeća unatoč činjenici da ima mali broj jajašaca zbog visokih godina. Nastavili su pokušavati, ali bez uspjeha.

- Početkom ove godine bila sam kod ginekologa kako bismo raspravili mogućnosti potpomognute oplodnje. Bila sam izvan sebe kada me pogledao i pitao želim li zaista dijele jer sam u četrdesetima. Doznala sam da prije 40. rođendana imam pravo na tri besplatna ciklusa potpomognute oplodnje, a iako su me mjeseci dijelili od tog datuma, računa se početak tako da sam mogla iskoristiti tu priliku - nastavila je Lynsey.

No suočila se s još jednom problemom. Budući da joj je indeks tjelesne mase 31, a granica za tretman je 30, nije bila kandidat za besplatan zahvat. Imala je mjesec dana za skinuti šest kilograma. Plakala je na putu kući razmišljajući kako to postići, iako je bila svjesna da je zadatak teško ispuniti u tako kratkom vremenskom roku.

- Tijekom sljedeća tri tjedna izgubila sam gotovo četiri kilograma zahvaljujući dijeti, no za 40. rođendan sam se opustila. To je bilo u tjednu kad su restrikcije zbog Covida konačno popustile i pojela sam komad torte i popila šampanjac. Ostalo mi je samo tjedan dana za gubitak težine. Bila sam razočarana i svjesna da ću morati pristati možda na samo jedan tretman, pa se nisam vratila u kliniku - nastavlja Lynsey.

Nakon dva tjedna počela je osjećati iscrpljenost i u njoj se probudila želja za konzumacijom određene vrste sira. Nije se usudila nadati da je trudna, no svejedno je kupila test.

- Plakala sam od sreće kad je bio pozitivan. James i ja smo oduševljeni. Ipak, osjećam tjeskobu jer mi je primalja rekla da bih trebala razmisliti o invazivnom testu budući da postoji velika vjerojatnost kako moja beba ima urođene poremećaje zbog moje visoke životne dobi. No nalazi krvi su pokazali da je riječ o vrlo malom riziku te da zapravo ne moram ići na taj test - priča Lynsey dodajući kako je sada trudna 18 tjedana i porod očekuje u siječnju. Nije zabrinuta zbog zdravlja jer ima puno energije, a isto očekuje i kad se dijete rodi.

- Planirala sam se za 40. rođendan počastiti botoksom, no sada sam spremila novac za bebu. Sretna sam što sam imala vremena putovati i uživati u životu prije poroda, a i prihodi su mi sad puno stabilniji. Žalim jedino što ne znam hoće li moj otac poživjeti dovoljno dugo da upozna moju bebu. No sretna sam i zahvalna što sam trudna, čak i unatoč mojim godinama - zaključila je.

Život mi je sve bolji nakon razvoda

Rachel Allen (40) stručnjakinja je za društvene medije i živi u Multon Keynesu sa sinom Lewisom (8).

- Pokušavala sam sve da ostanem na površini, a zapravo sam se iskaljivala na sinu Lewisu. Nisam zamišljala da ću četrdeset dočekati kao samohrana razvedena mama, no sada to ne bih mijenjala ni za što. Iako je ponekad teško, život je sve bolji otkad sam se prije četiri godine razvela - priča Rachel.

Bivšeg supruga Roba (45) upoznala je kad imala 23 godine. Bili su zajedno na IT tečaju u veljači 2004., a vjenčali su se tri godine poslije. Isprva je sve bilo sjajno i bili su presretni kada je 2013. stigao Lewis.

- No uskoro su stvari krenule krivo. Tijekom vremena smo postali različiti. Ja sam bila društvenija i činilo mi se da ga moram vući za sobom. On je pak volio dugo spavati vikendom, a ja sam morala ustati rano kako bih Lewisa pripremila za dan. Počeli smo se svađati i oboje smo znali da stvari ne idu dobro. Bili smo na nekoliko terapija za parove, no sve mi je to pokazalo da nemam brak kakav želim te da sam u emocionalnom smislu tražila više nego što je Rob bio spreman dati - objasnila je Rachel.

U siječnju 2016. godine podnijeli su zahtjev za razvod. Kaže da bi pokušala još jedanput da je Rob pokazao želju, no sada vjeruje kako su oboje bili svjesni da je gotovo. Samo četiri mjeseca poslije iselili su se iz zajedničkog stana.

- Moji su roditelji paničarili, no znala sam da radim ispravnu stvar. Srce mi je bilo slomljeno, ali osjećala sam olakšanje. Nakon dugo vremena imala sam osjećaj da nisam promašaj i da se ne bojim napraviti nešto onako kako ja to želim. Naviknula sam se slušati grozne stereotipe o samohranim mamama, a čak sam se posvađala sa prijateljicom koja je tvrdila da samohrane majke žive od socijalne pomoći. Moje samopouzdanje je raslo - nastavila je Rachel.

Lewis ima odličan odnos sa ocem, a Rachel priznaje da čak i uživa u tome da je svaki drugi vikend bez djeteta. Kaže i da odlično funkcionira sa Robom te da dobro surađuju kao roditelji te čak smatra da su u tome uspješniji sada kad nisu zajedno. Rob ima dijete sa novom partnericom i Rachel je sretna zbog njega.

- Na pragu četrdesetih osjećala sam se užasno jer starim. No kad sam 2017. godine izgubila dobrog prijatelja koji je umro od tumora na mozgu, shvatila sam da sam sretna što sam dobrog zdravlja i odlučila sam to prihvatiti. Sljedećeg mjeseca ću navršiti 41 godinu i planiram to proslaviti hodom po žeravici. To je cjelodnevni događaj na kojem ću naučiti kako premostiti svoje strahove i prehodati deset metara preko užarenog ugljena. Želim si dokazati da mogu učiniti sve što poželim. Više nisam ista žena kakva sam bila u braku - kaže Rachel.

Objašnjava kako se tada bojala izaći iz zone komfora, no sada život doživljava kao veliku avanturu. Kad je Lewis sa ocem, ona uživa u samoći. Bila je na tečaju za osnaživanje samopouzdanja i prigrlila je svoju duhovnu stranu.

- Pokušala sam pronaći partnera na internetu, no još nisam srela nekoga s kim sam spremna dijeliti život. To mi ionako sada nije glavni fokus. Ne žalim što sam se udala za Roba jer bez njega ne bih imala Lewisa. Imam osjećaj da se moj život trebao odigrati točno ovako - zaključila je.