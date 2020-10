- Jednostavno ih trebate pritisnuti i cijela stvar se jako brzo skine. A, kako \u017eivim s \u010detiri dje\u010daka, ovo je za mene vrlo koristan trik - dodala je.

<p>Blogerica Emily Norris iz Essexa, supruga i mama dva dječaka na svom TikToku je podijelila svoj trik kako možete što bolje očistiti WC školjku.</p><p> Ona je otkrila da možete ukloniti WC dasku ili sjedalo i tako je bolje očistiti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Jeste li znali da se većina zahodskih sjedala može skinuti kako biste ih mogli bolje očistiti - rekla je.</p><p>Na videu se vidi kako Emily podiže sjedalo i otkriva dva gumba koji se skrivaju ispod.</p><p>- Jednostavno ih trebate pritisnuti i cijela stvar se jako brzo skine. A, kako živim s četiri dječaka, ovo je za mene vrlo koristan trik - dodala je.</p><p>Njen video je pogledan preko 15 000 puta, a ostali su jako brzo počeli provjeravati svoje WC školjke, piše<a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12939072/mum-of-boys-simple-way-she-removes-toilet-seat-cleaning-easy/"> The Sun</a>.</p><p>- Hvala na savjetu. Nisam to do sada znala - bio je jedan komentar napisao je jedan. </p>