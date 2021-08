U većini stanova svaki zahod ima ventilaciju, a malo koji prozor. Tuširanje, pare, prljavi veš u košari te obavljanje nužde stvaraju kombinaciju mirisa od koje vam se ponekad može dignuti želudac pri samom otvaranju vrata.

No i za to postoji rješenje. Dovoljan je samo jedan sastojak, a to je eterično ulje. Nakapajte ga na unutarnji dio role wc-papira, točnije na karton. Sa svakim okretanjem role otpustit će se dio mirisa i osvježiti vašu kupaonicu.

Birajte kvalitetna eterična ulja jer će vam ona i duže trajati. Preporučuju se ulja citrusa jer daju osjećaj svježine te ona od lavande.

Možete koristiti i bilo koji drugi miris koji vam je drag. Svježi mirisi preporučuju se ljeti, a topliji, poput vanilije, zimi. Miris će vam trajati sve dok traje i rola papira, a dovoljno je svega pet kapi.

Također, nikako nemojte kapati eterično ulje na sam papir jer može reagirati u kontaktu s kožom na intimnom području.