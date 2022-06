Isprobajte! Korisni kućni trikovi za koje vjerojatno niste ni znali

U prošlosti su alati bili dizajnirani da budu jednostavni, no danas to baš i nije slučaj. Čini se da ovih dana stvari imaju više funkcija, što može biti sjajno, osim što je teško pratiti sve. Od ostataka gaziranih pića do kvaka na vratima, donosimo neke tajne i rijetko korištene značajke koje imaju neki osnovni predmeti.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Mjedena kvaka pomaže zadržati klice podalje

Mjedene kvake mogu koštati više u usporedbi s drugim kvakama, poput onih od nehrđajućeg čelika, ali nemojte IH zanemariti. Mesing je antimikrobni materijal. Istraživanja su pokazala da površine od bakra ubijaju bakterije i viruse u kontaktu. Također, američka Agencija za zaštitu okoliša registrirala je bakar kao prvi antimikrobni materijal.

2. Koristite gumene rukavice za sigurno otvaranje staklenki

Jedan od sigurnijih i učinkovitijih načina da sami otvorite tijesnu staklenku je da koristite gumenu rukavicu. Guma je čvrsta i daje lakši i udobniji pritisak na metalni poklopac. Samo provjerite jesu li rukavice čiste i suhe.

3. Nanesite ostatke Coca-Cole na kompost

Vjerovali ili ne, ovaj napitak pomaže u kompostiranju - šećer privlači dobre mikroorganizme koji pokreću proces, dok sadržaj kiselosti pomaže u bržoj razgradnji organskih materijala.

4. Tupe škare naoštrite aluminijskom folijom

Možete izbjeći odbacivanje tupih škara uz malu pomoć aluminijske folije. Potrgajte komad folije i presavijte ga nekoliko puta, otprilike da bude debljine 6 slojeva. Škarama nekoliko puta prerežite foliju te je tako naoštrite. Imajte na umu da ova tehnika funkcionira samo za manje tupe škare, ne i za oštećene oštrice.

5. Traka u boji na svakoj tubi paste za zube koristi se kao oznaka rezanja

Ima mnogo nagađanja o tome što traka na dnu tube paste za zube zapravo znači, i nije tako uzbudljivo kao što mnogi misle. Prema marki paste za zube, oznaka je pokazatelj da proizvodni stroj zna gdje izrezati svaku tubu.

6. Moderni ključevi automobila mogu otvarati i zatvarati prozore automobila

Novi i moderni automobili mogu imati ovu značajku na privjesku za ključeve. Sve što trebate učiniti je pritisnuti gumb za otključavanje na nekoliko sekundi i gledati kako se prozori spuštaju. U nekim automobilima također se tako može otvoriti i krovni otvor. Da biste ih zatvorili, samo pritisnite gumb za zaključavanje duže ili manje 5 sekundi. Otkrijte više značajki u korisničkom priručniku vašeg automobila

.

7. Plave dlačice na četkici za zube govore vam kada je vrijeme za novu

Pitate se kako znati treba li zamijeniti četkicu za zube - pogledajte plavo obojene dlačice na njoj - kada boja izblijedi od korištenja, znači da trebate nabaviti novu.

8. 'Cofleki' na kapama sprječavaju da se ozlijedite

Oni nisu tu samo zbog stila ili modnog izričaja. Pomponi imaju bogatu povijest u različitim kulturama u smislu korištenja. Rimski svećenici nosili su pompone u boji kako bi označili skupinu kojoj pripadaju, dok su ih pomorci koristili za zaštitu glave od udaranja u uskim prostorima tijekom teških putovanja.

9. Vješalice od cedrovine otjerat će bube

Vješalica od cedrovine može izgledati slatko u vašem ormaru, ali ima još bolju svrhu od same estetike. Cedar je poznat po tome što ispušta miris koji odbija moljce da polažu jaja u vunu i druge tkanine, donosi Bright Side.

Najčitaniji članci