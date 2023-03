Isprobajte nešto novo u seksu! 'Perec' poza će vas oduševiti

Uvijek je zabavno raditi nešto drugačije i iskusiti novo seksualno iskustvo, kaže je Marla Renee Stewart, stručnjakinja za seks i ljubavne odnose koja toplo preporučuje 'perec' pozu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Zanimanje za ovaj seksualni položaj raste, jer je neobičan, intiman i, iznenađujuće, nije previše težak za svladati - dodaje.

Evo kako se izvodi ova poza

Žena leži na lijevom boku, a muškarac kleči. Potom žena podigne desnu nogu, a partner opkorači njezinu lijevu nogu i penetrira.

- Prednost ove poze je to što se nalazite pomalo postrance, savijenih i omotanih nogu tako da je penetracija dublja, a time užitak veći. Također, lakše je uspostaviti kontakt očima među partnerima - pojašnjava Marla Renee Stewart, a prenosi myimperfectlife.com.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Još jedna odlična poza - 'mačka'

Norveške medicinske znanstvenice dr. Nina Brochmann i Ellen Støkken Dahl 'mačka' pozu smatraju odličnom. Njih dvije su, inače, autorice knjigu škakljive tematike 'The Wonder Down Under', koja objašnjava sve što ste ikada željeli znati o vagini, a niste se usudili pitati - od prave istine o unutarnjem životu klitorisa do toga postoji li zaista famozna G-točka.

Nina i Ellen u knjizi objašnjavaju da misionarski položaj tijekom seksa ne mora biti nimalo dosadan ako se malo modificira. Preporučuju tzv. tehniku poravnavanja ili 'mačka' pozu. Kažu da je to najbolja pozicija za ženski orgazam.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

To je poza u kojoj je muškarac iznad žene, slično kao u klasičnoj misionarskoj pozi, ali žena ima sakupljene noge, a muškarac raširene. Da bi užitak bio veći, dobro je da žena ispod guze stavi jastuk. Kod ove poze orgazam je jači jer njegova pubična kost stimulira klitoris.

- Ova tehnika može se izvoditi i tako da žena ima raširene noge, a muškarac je pomaknut malo više (oko pet centimetara) tako da mu kod penetracije penis dotiče klitoris. U isto vrijeme žena drži noge omotane oko muškarca i kontrolira pritisak - pojasnile su.

POGLEDAJTE VIDEO: PITALI SMO GRAĐANE KOJA JE NAJGORA ŽENSKA NAVIKA?

POGLEDAJTE VIDEO: DA MOŽE SPAVAO BI S NEVENOM CIGANOVIĆEM

Najčitaniji članci