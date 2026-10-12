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Isprobajte recept! Napravite liker od lovorovih bobica s rakijom na jednostavan način

Piše Jasmina Sarić Čedić,
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Isprobajte recept! Napravite liker od lovorovih bobica s rakijom na jednostavan način
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Foto: Jasmina Sarić Čedić
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Stiglo je vrijeme za berbu crnih bobica lovora koje su posebno aromatične. Lovor ima ljekovita svojstva zbog čega se posebno cijeni u medicini, a od ovih bobica možete napraviti jednostavan i ukusan liker s rakijom

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Poznato je da je lovor nezamjenjiv začin u kulinarstvu, i neka jela se bez njega jednostavno ne mogu zamisliti. No drvo lovora ima i plod, a to su crne bobice od kojih se može napraviti odličan liker. Sada, ili sljedećih tjedana, pravo je vrijeme za berbu bobica. U kojem trenutku to učiniti ovisi i o podneblju gdje stablo raste.

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U mediteranskim krajevima bobice su već zrele i spremne, dok će u kontinentalnima biti za branje tijekom listopada ili početkom studenog. Zrele bobice posve su tamne i na njima više nema tragova zelene nijanse koju imaju dok sazrijevaju. Kada ih zgnječite na prstima ostaje masni trag, i valja usput spomenuti da se upravo od bobica dobiva eterično ulje lovora.

Foto: DREAMSTIME

Ako zagrizete bobicu osjetit ćete sasvim blagu gorčinu i predivan, aromatičan okus kakav ima i lovorov list. Takav će na kraju biti i liker – poseban, aromatičan i neusporediv s bilo kojim likerom koji ste prije probali.

Kao što je poznato, lovor ima dugu tradiciju u narodnoj medicini i pripisuju mu se antioksidativno djelovanje, povoljan utjecaj na probavu te protuupalna svojstva.

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Još su ga stari Rimljani iznimno cijenili i smatrali ga svetom biljkom, a u zdravstvene svrhe koristili su i listove, i bobice. Primjerice, bobice su miješali vinom, medom ili vodom te tako spravljali pripravke za dišne probleme, za tegobe mokraćnog mjehura pripremali su uvarak od listova, a na bolna i ukočena mjesta na tijelu nanosili su masti u koje je bilo dodano lovorovo ulje.

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Foto: Jasmina Sarić Čedić

No zadržimo se ovdje na izradi izvrsnog likera od bobica lovora koji je vrlo jednostavan za pripremu, a oduševit će svakoga svojom aromom. Recept izvorno potječe iz knjige poznatih znalaca, Emila Keršeka i Dušana Savkovića. Keršek je vodeći hrvatski autor kada su u pitanju knjige o biljnim i voćnim rakijama, dok je Savković poznat kao dugogodišnji planinar i vrsni poznavatelj samoniklog ljekovitog, jestivog i začinskog bilja. 

Recept za liker od lovorovih bobica

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Foto: Jasmina Sarić Čedić

Za pripremu likera s litrom domaće rakije trebat će vam 500 grama lovorovih bobica. Preporuka je komovica no poslužit će i lozovača. Trebat će vam 400 g šećera i 2 dl vode, te dovoljno velika staklenka s poklopcem. Ako ne volite slatkoću u likerima, količinu šećera možete smanjiti čak i na pola. Dio bobica zgnječite ili kratko sameljite (otprilike trećinu, pomiješajte ih s čitavim bobicama, pa zalijte rakijom u staklenoj tegli.

Zatvorite teglu i pustite da se sve macerira 40 dana na sobnoj temperaturi. Povremeno protresite teglu, a već prvih dana kako rakija poprima tamnu ljubičasto-crvenu boju. Nakon 40 dana, prokuhajte šećer u vodi, kako biste dobili gusti sirup. Pustite ga da prohladi, pa mu dodajte rakiju s bobicama. Dobro promiješajte.Kad se sve posve ohladi, procijedite i spremite u staklene boce.

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