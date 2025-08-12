Obavijesti

Komentari 0
Jeste li ikada stavili lovorov list u perilicu rublja? Evo zašto je to mnogima najbolji kućni trik

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 1 min
Jeste li ikada stavili lovorov list u perilicu rublja? Evo zašto je to mnogima najbolji kućni trik
Foto: DREAMSTIME

Lovorov list već dugo je poznat kao moćan prirodni začin, ali njegovi benefiti ne završavaju u kuhinji. Ovaj prirodni trik jednostavan je, ekološki prihvatljiv i pristupačan način za kvalitetnije pranje rublja

Lovorov list, poznat po svom aromatičnom mirisu i čestoj upotrebi u kuhinji, sve se više koristi i u pranju rublja. Ovaj jednostavan, prirodni dodatak može poboljšati kvalitetu pranja, očuvanje boja i dugovječnost tkanina.

POGLEDAJ VIDEO: Oprala jastuke nakon 10 godina

Pokretanje videa...

Oprala jastuke nakon 10 godina 00:59
Oprala jastuke nakon 10 godina | Video: 24sata/pixsell

Prirodni dezinficijens i osvježivač

Lovorov list sadrži eugenol, prirodni spoj s antibakterijskim i protugljivičnim svojstvima. Dodavanjem nekoliko suhih listova u perilicu, možete smanjiti neugodne mirise poput znoja, plijesni ili dima cigareta. Za optimalan učinak, preporučuje se staviti listove u malu platnenu vrećicu ili staru čarapu kako bi se spriječilo rasipanje listova po bubnju.

Osvježavanje boja i zaštita tkanina

Lovorov list može pomoći u održavanju svježine boja na odjeći. Njegovi prirodni sastojci sprječavaju blijeđenje boja i smanjuju nakupljanje ostataka deterdženta koji mogu učiniti tkaninu sivkastom. Također, lovorov list djeluje kao prirodni omekšivač, čineći odjeću mekšom i ugodnijom na dodir.

Evo kako koristiti lovorov list u pranju

1. Dodavanje u perilicu:

Stavite 5 do 7 suhih lovorovih listova u malu platnenu vrećicu ili staru čarapu i ubacite je u bubanj perilice zajedno s odjećom. Operite rublje kao i obično.

2. Za bijelu odjeću:

Zakuhajte 10 do 12 suhih lovorovih listova u 1,5 litre vode oko 30 minuta. Ostavite da se otopina ohladi, procijedite i potopite bijelu odjeću u nju na nekoliko sati ili preko noći. Nakon toga operite odjeću kao i obično.

3. Uklanjanje tvrdokornih mrlja:

Pomiješajte ohlađenu otopinu lovorovih listova sa žlicom soli i dvije žlice sode bikarbone. Nanesite smjesu na mrlje, ostavite 30 minuta, zatim isperite i operite kao i obično.

Ekološki i ekonomski prihvatljivo

Korištenje lovorovog lista u pranju smanjuje potrebu za kemijskim omekšivačima i deterdžentima, što je bolje za okoliš i nježno prema vašoj koži. Osim toga, lovorov list je jeftin i dugotrajan, što ga čini isplativim rješenjem za kućanstvo.

Iako mnogi korisnici izvještavaju o pozitivnim učincima lovorovog lista u pranju, znanstvena istraživanja o njegovoj učinkovitosti su još ograničena. Preporučuje se testirati ovu metodu na manjoj količini rublja prije redovite uporabe.

Dodavanje lovorovog lista u vašu rutinu pranja može biti jednostavan i učinkovit način za poboljšanje kvalitete vašeg rublja. Isprobajte ovu prirodnu metodu i uživajte u svježoj, dugotrajnijoj odjeći.

OSTALO

