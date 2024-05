Isprobajte recepte s Asian street food festivala: Pad Thai, mango sticky rice i ukusni vege ramen

U ponedjeljak je otvoren 2. Asian street food festival, inspiriran najfinijim azijskim specijalitetima. Tako sve do 12. lipnja na Strossmayerovu trgu u Zagrebu možete isprobati delicije iz Kine, Japana, Koreje, Malezije, Tajlanda i Indije.

Od ukupno 11 kućica, devet njih je s hranom, među kojima su Picnic, Jellyfish in Space, SoHo Sushi, Purple Monkey, ZUKUJI ramen house, Curry House - Tuk Tuk Express, Thai Thai, Asian burgers - Burger institute by Mate Janković i K-Dogs. Možete uživati u ukupno 40 jela, a osvježenje potražiti u pićima s kućica Central Bar i GINgle Bells.

Mi smo isprobali jela sa svake kućice, a neka od njih su nam se posebno svidjela. Primjerice, s kućice Asian Burger isprobali smo Shiitake Umami burger, koji je presočan i okusi su dobro iskombinirani. Cijena ovoga burgera je devet eura, a odličan je ako niste baš ljubitelj pretjeranog eksperimentiranja s azijskom hranu.

Probali smo i Pad Thai Chicken s kućice Thai Thai koji stoji 10 eura. Dolazi lijepo dekoriran i porcija je taman da se najedete.

Ako ste pak ljubitelj ramena, svakako svratite na kućicu ZUKUJI jer nude čak tri vrste. Mi smo isprobali Miso Chicken Ramen koji stoji 15 eura. Kukuruz i gljive u ovom ramenu odlično pašu, a tu je i jaje koje mu daje posebnu aromu.

Purple Monkey se pak istaknuo velikim izborom gyoza. Nude čak četiri vrste, sa svinjetinom, patkom, piletinom i vege opciju. Najbolje su bile one s patkom i piletinom. Cijena gyoza za šest komada uz koje dobijete umak je osam eura, ali možete izabrati i veće porcije.

Jellyfish in Space, osim sushija, nudi i prefine bao bunse, a mi smo probali onaj s lososom, kojemu je cijena osam eura. Losos ovdje nije sirov nego pečen, a odličan je za one koji vole malo drugačije okuse.

Tu je i K-dog kućica sa zanimljivim hot dogovima na štapiću. Mi smo isprobali classic za sedam eura. Tekstura mu je hrskavo-mekana i ovo je svakako jedna nova dimenzija hot doga koju morate isprobati ako još niste.

Od deserta istaknuli su se mochiji s kućice Purple Monkey i Soho sushija. Isprobali smo od pistacije i bio je prefin, a cijena jednog na obje kućice je 1,50 euro. U ponudi još imaju i mochije s okusom čokolade, kokosa i manga. Ako želite isprobati nešto novo, onda je Mango sticky rice idealan izbor, tekstura riže i svježe voće savršeno se slažu. Cijena je sedam eura, a ovaj desert potražite na kućici Thai Thai.

Osim prefine hrane, otvorenje festivala obilježilo je i filetiranje divlje plavoperajne tune zadarske tvrtke Marikomerc. Posjetitelji su mogli uživo pratiti dobrotvorni Tuna Cutting Show te od Filipinca, chefa Renarda iz SoHo Sushija, naučiti o tehnikama rezanja tune, a potom je kušati svježu s grilla te donirati po želji sredstva za Udrugu Down Zagreb.

Chicken pad thai by Thai Thai

Broj osoba: 2

Vrijeme: 60 minuta

Sastojci: 110 g rižinih rezanaca, 110 g pilećih prsa, 1 jaje, 15 g crvenog luka, 40 g klica, 20 g mladog luka, 30 g tofua, 100 ml pad thai umak (tamarind, voda, palmin šećer, riblji umak, soja umak, sol), 50 ml dark soja umaka, ulje

Dekoracija: 25 g krastavaca, 6 g limete, 30 g kikirikija, 1 g chillija, 1 g korijandera

Priprema: Prepecite luk u prethodno zagrijanoj tavi, postupno dodajte mladi luk, piletinu, jaje, tofu i zalijte soja umakom. Pržite 30 sekundi pa ubacite rižine rezance i podlijte dark soja umakom. Na samom kraju ubacite klice. Servirajte na tanjur s dekoracijom.

Mango sticky rice by Thai Thai

Broj osoba: 1

Vrijeme: 90 minuta

Sastojci: 45 g ljepljive riže, 70 ml kokosova mlijeka, 20 g šećera, 5 g soli Slani umak: 40 ml kokosova mlijeka, 3 g soli, 1 g rižina brašna Voće: 50 g manga, 50 g jagoda, 50 g borovnica

Priprema: Rižu namočite preko noći. Zatim kuhajte na pari 30-40 minuta. Zalijte je s unaprijed pripremljenim umakom od kokosova mlijeka. (Kuhanjem kokosova mlijeka, šećera i soli u loncu na laganoj vatri dodajte listove pandana da pojačate aromu. Kuhajte dok se šećer ne otopi. Sastojke dobro izmiješajte pa ugasite vatru.) Čekajte 40 minuta da se upije. Servirajte s voćem i zalijte slanim umakom.

Tuna Katsu Sando by Picnic

Sastojci: file plavoperajne tune, glatko bijelo brašno, voda, Panko mrvice, maslac, brioche tost, ljubičasti kupus, bijeli kupus, mrkva, rižin ocat, sezamovo ulje, soja umak, sol, teriyaki majoneza

Priprema:

Plavoperajnu jadransku tunu iz Pelagosa narežite na steakove debljine dva i pol centimetra, malo je posolite i uvaljajte u smjesu za tempuru, mješavinu brašna i vode (koja bi bilo dobro da bude hladna). Nakon što je umočite u smjesu, valjajte je u Panko mrvice (krušne mrvice od središnjeg dijela kruha, tzv. pupe).

Tunu pržite na 170 stupnjeva tri minute u fritezi, no ovisno hoćete li to raditi u fritezi ili u tavi kod kuće, najbitnije je da sredina ostane roskasta, odnosno srednje pečena. Takvu tunu položite na brioche tost i ako to pripremate kod kuće, preporučujemo da kruh ili tost namažete maslacem s obje strane i popržite ga dok ne dobije zlatno smećkastu koricu.

Na tost položite AsianSlaw salatu, čija je baza slična kao za Coleslaw: tanko narežite ljubičasti kupus, bijeli kupus i mrkvu. Da biste dodali notu azijske kuhinje, salatu začinite rižinim octom, sezamovim uljem, sojinim umakom i malo soli. Ako želite pojačati teksturu svoje salate, možete dodati majonezu, vrhnje ili senf.

Kada ste na tost posložili AsianSlaw salatu i paniranu tunu, dodajte teriyaki majonezu i završite s još malo Asian Slaw salate. Poklopite sve skupa tostom, izrežite sendvič na pola i poslužite. Prelijte teriyaki majonezom i pospite sezamom.

Tonyu Shoyu Ramen - vege verzija

Sastojci:

Shoyu temeljac: 30-40 ml sezamovog ulja, 4 režnja češnjaka, 2,5 cm đumbira (naribanog), 4 žlice prženih sjemenki bijelog sezama

4 mlada luka (samo bijeli dio, zeleni ćete iskoristiti za ukrašavanje), 3 žlice Spicy Chili Bean paste, 3 žlice Miso tamne paste, 30 ml Sake, 50 ml soya umaka, 1 l nezašećerenog sojinog mlijeka, 500 ml veganskih dashi, 1 žličica cvjeta soli, 1/2 žličice bijelog papra u prahu

Ramen: 4 porcije ramen rezanaca (ako nemate svježe onda uzmite dehidrirane), Pak choi, 100 gr Shiitake gljiva - dehidriranih, 4 jaja, 100 gr listića bambusa, 4 mlada luka (zeleni dio - ono sto vam je ostalo od pripreme temeljca), 4 lista nori algi, 200 gr tofu, 4 žličice prženih sjemenki bijelog sezama

Ramen jaje: 4 jaja, 50 ml Sake, 50 ml Soya umak, 50 ml Mirin, 1 zlica šećera

Veganski dashi: 100 gr Shiitake gljiva, 1 list Kombu (možete i bez)

Tofu: 200 gr tofu, 1 mali žuti luk, 100 gr Miso paste, 3 režnja češnjaka, 2,5 cm đumbira, 30 ml Mirina i 10 ml biljnog ulja

Priprema: Pripremite si sve sastojke unaprijed pogotovo Veganski dashi i Ramen jaja i to dan unaprijed. Za Veganski dashi ukidate u posudu 600 ml tople vode i dodajte shiitake gljive i list kombu ako imate te ostavite preko noći kako bi se shiitake gljive hidrirale. Vodu nikako ne bacajte jer je upravo ta tekućina veganski dashi. Nakon 24 sata izvadite kombu ako ste ga stavljali, te rukama istinite vodu iz gljiva, te ih stavite sa strane dok ne bude vrijeme za slaganje ramena. (Ukoliko želite brže i isti dan imati namočite shiitake i kombu na 30 min u toplu vodu, te prebacite sve u lonac, dovedite do vrenja i onda ugasite i izvadite kombu i shiitake)

Veganski dashi možete zamrznuti ili držati u frižideru nekoliko dana. Jaja stavite u kipuću vodu i kuhajte ih 6:45 min, izvadite ih van i stavite odmah u posudu s ledenom vodom i ledom kako bi ih šokirali. Pustite cca 20 min da odstoje u ledenoj vodi, te ih očistite i stavite u marinadu Saya umaka, Mirina i Sakea i šećera da odstoje preko noći. (Ukoliko želite brže i isti dan biti će vam dovoljno minimalno 2 sata da se mariniraju).

Sameljite u muzaru pržene sjemenke bijelog sezama, naribajte đumbir, protisnite češnjak, odvojite bijeli dio od zelenog dijela mladog luka i narežite na kolutove, narežite kineski kupus na 4 dijela po dužini - sada su vam svi sastojci spremni. U lonac dodajte sezamovo ulje, češnjak, đumbir i bijeli dio mladog luka. Kuhajte dok se sve ne sjedini i omekšani, cca 5 min. pazite da vam ništa ne zagori.

Dodajte Spicy Chili Bean pastu i Miso, te cijelo vrijeme miješajte da vam ne zagori. Miješajte cca 3-4 min. Dodajte Sake. Dodajte sjemenke žutog sezama iz muzara i soya umak, te sve lijepo promiješajte da se sjedini. Postepeno dodajte sojino mlijeko. Dodajte Veganski dashi.

Kuhajte još cca 30 min nakon sto vam prokuha, te dodajte prah bijelog papra i sol po preferenciji. Tofu narežite na kockice, te te napravite umak u kojem ćete ga peci. Dodajte sve sastojke - mladi žuti luk narezan na kockice, miso pastu, češnjak, đumbir, mirin i biljno ulje te izmiksajte sve to u mikseru dok se ne sjedini. Tofu stavite na malo ulja da se peče na tavi, te kada počne dobivati lagano zlatnu boju dodajte umak i pecite još 2-3 min.

Balansirajte pak choi dok dno ne bude mekano, cca 3-4 min. Prebacite Bok Choi u zdjelu sa hladnom vodom da zaustavimo daljnje kuhanje. Kada je dovoljno hladan istisnite vodu iz njega.

Skuhajte rezance. Stavite rezance u tanjur, ulijte Shoyu temeljac, jaje razrezati na pola po dužini, dodati nori alge, shiitake gljive, listiće bambusa i tofu, te sve dekorirati sa sjemenkama žutog sezama i zelenim dijelom mladog luka narezanog na kolutiće.

