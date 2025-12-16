Obavijesti

Lifestyle

Komentari 3
RESTORAN CRO.K PLUS+

Isprobali smo korejske delicije u Zagrebu: 'Naš bulgogi obožava čak i nogometaš Oršić'

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 3 min
Isprobali smo korejske delicije u Zagrebu: 'Naš bulgogi obožava čak i nogometaš Oršić'
Foto: 24sata

Za 20 eura dobili smo 300 grama govedine marinirane u tipičnoj korejskoj marinadi. Uslužno osoblje dalo nam je pribor, a mi smo u sebi kanalizirali, ili si barem tako utvaramo, korejskog Gordona Ramsaya

Korejska se kuhinja na svjetsku gastronomsku kartu probijala polako, gotovo sramežljivo. Sve kreće nakon američkog Zakona o imigraciji iz 1965., kad u SAD stiže veći val korejskih imigranata. Ubrzo se pojavljuju i prvi tradicionalni korejski restorani, no oni su tada bili svojevrsne male oaze za korejsku zajednicu, više nego mjesta za lokalne radoznale gurmane.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Osvetoljubivi do bola: Pazite se ovih znakova Zodijaka jer će vas zgaziti ako im stanete na žulj
RANG LISTA

Osvetoljubivi do bola: Pazite se ovih znakova Zodijaka jer će vas zgaziti ako im stanete na žulj

U astrologiji svaki znak ima svoje specifične osobine – neki su impulzivni, drugi hladni i proračunati, a treći sve brzo zaborave i idu dalje. No, kad dođe do povrede ega i izdaje, pojedini znakovi ne zaboravljaju tako lako
Najpametnija djeca se rađaju u ova dva mjeseca u godini
U PRAVOM TRENUTKU

Najpametnija djeca se rađaju u ova dva mjeseca u godini

Mjesec rođenja možda nije samo broj u kalendaru, istraživanja sugeriraju da određeni periodi u godini mogu utjecati na djetetov razvoj i školsku spremnost
FOTO Gasi internet! Zovu je grčka boginja, a kad vidite njezine fotke saznat ćete i zašto
OSVOJILA JE INSTAGRAM

FOTO Gasi internet! Zovu je grčka boginja, a kad vidite njezine fotke saznat ćete i zašto

Eva Savagiou nije samo još jedna influencerica na Instagramu, ona je personifikacija grčkog glamura i modernog lifestylea. Rođena u Ateni, već od ranih dana pokazivala je smisao za estetiku i samopouzdanje koje se rijetko viđa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025