Za 20 eura dobili smo 300 grama govedine marinirane u tipičnoj korejskoj marinadi. Uslužno osoblje dalo nam je pribor, a mi smo u sebi kanalizirali, ili si barem tako utvaramo, korejskog Gordona Ramsaya
RESTORAN CRO.K PLUS+
Isprobali smo korejske delicije u Zagrebu: 'Naš bulgogi obožava čak i nogometaš Oršić'
Korejska se kuhinja na svjetsku gastronomsku kartu probijala polako, gotovo sramežljivo. Sve kreće nakon američkog Zakona o imigraciji iz 1965., kad u SAD stiže veći val korejskih imigranata. Ubrzo se pojavljuju i prvi tradicionalni korejski restorani, no oni su tada bili svojevrsne male oaze za korejsku zajednicu, više nego mjesta za lokalne radoznale gurmane.
