Istina o seksu nakon poroda: Za žene se sve svodi na 'njih same'

Beba mijenja sve - uključujući, često, i vaš interes za seks. Ipak, cilj nije vratiti 'staroga sebe'. Treba shvatiti tko ste sada, savjet je upućen brojnim ženama koje se osjećaju loše jer su se intimne stvari toliko promijenile

<p>Ispovijest i svoje promišljanje o libidu žene nakon poroda napisala je Tara MacInnis, a prenosi <a href="https://www.todaysparent.com/baby/postpartum-care/dont-want-sex-postpartum/">Today's Parent</a>.</p><p><em>Od svih važnih i duboko neobjašnjivih aspekata postajanja novopečenom majkom, najviše me uznemirava način na koji su stranci odjednom počeli pitati o mom seksualnom životu. Tijekom 35 blaženih godina nitko osim mene (i, u različitoj mjeri, mojih partnera) nije djelovao ni približno zainteresiran za stanje mog libida. A onda su odjednom, samo nekoliko mjeseci nakon što sam 'nabacila' trećinu svoje tjelesne težine i iskusila izlaz malog čovjeka iz svoje vagine, što je bio osjećaj sličan kao da je kroz mene prošao kamion, svi počeli pričati o tome - liječnici, babice, prijatelji članovi obitelji, ženski časopisi, mame blogerice...</em></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Uzroci smanjenog libida</p><p><em>Gledajući unatrag, pitanja su započela u kasnoj trudnoći: Jesam li više željela seks? Jesam li manje željela? Jesam li sanjala o tome? Je li mi vulva natekla poput grejpa? Jesam li gledala YouTube video snimku te žene koja je rodila i doživjela orgazam u vodi?</em></p><p><em>Pretpostavljala sam da će svi izgubiti interes nakon poroda, no bila sam u krivu, zanimanje je bilo još veće. Gotovo četiri godine nakon porođaja, napokon počinjem shvaćati zašto ljude toliko zanima hoće li se nove mame seksati ili ne.</em></p><p><em>Sve se svodi na činjenicu da dobivanje bebe masovno 'zezne' libido žene. Ne samo naš seksualni apetit, već i naša tijela i sve aspekte načina na koji razmišljamo o seksu. To bi trebalo biti očito. Rađanje djeteta mijenja odnos žene prema gotovo svemu. Moje vlastito iskustvo sazrijevanja (prelazak identiteta u majčinski) bilo je jednako dezorijentirajuće kao i Kafkina metamorfoza. Pa ipak, često se o njemu ne govori kao o preobrazbi toliko o teretu koji treba odbaciti.</em></p><h2>Potpuno nova normala</h2><p><em>'Nema povratka - ne nakon djece', kaže Kelly Swartz, erotska stručnjakinja, seksualna trenerica i majka troje djece iz Toronta, koja nudi savjetovanja i radionice za žene koje se bore sa seksualnošću i gubitkom libida nakon majčinstva. Prvo što ona radi s klijentima je razbijanje mita da se trebaju vratiti u idealizirano, bezbrižno seksualno 'ja' pred djecom. To je nemoguće, jer toliko toga će se promijeniti.</em></p><p><em>Nakon bebe to je samo druga vrsta spola i povezanosti, objašnjava Swartz. Mnogi klijenti dolaze k njoj u potrazi za ponovnim uspostavljanjem svog seksualnog života, ali ono što im zapravo treba je 'potpuno ponovno upoznavanje' sa svojim tijelom i sobom. Sve je to isprepleteno.</em></p><p><em>Swartzine su riječi za mene zvučale istinito. Nakon što sam dobila djecu, svaki važniji odnos u mom životu (profesionalnoj, socijalnoj, romantičnoj, obiteljskoj) zahtijevao je pregovaranje i ponovno iscrtavanje granica. Bilo je to toliko dezorijentirajuće vrijeme tako da se pitanje seksa činilo nevažnim.</em></p><p><em>Ako bih ikad pomislila na njega, što se događalo rijetko, on mi se činio kao banalan užitak iz neke prethodne životne faze, nešto što bih mogla učiniti da imam vremena i jaku potrebu, poput masaže. Ali to nije nevažno. Zašto? Budući da su za žene teme seksa i seksualne želje često puno kompliciraniji i potencijalno nas više mijenjanju nego što isprva vjerujemo. Imati dijete omogućuje neko vrijeme to ignorirati dok, sasvim iznenada, više ne možemo.</em></p><p><em>Prije nego što nastavim, izjava o odricanju odgovornosti: Nije posve fer generalizirati bilo koje takvo iskustvo poput rođenja, seksa i majčinstva. Nisu svi novopečeni roditelji heteronormativni parovi u kojima majka nakon rođenja doživi otupljeni libido, a otac je prisutan, odgovoran i općenito za to. Ali za potrebe ovog članka, generalizirat ću kao da je to istina, jer stručnjaci s kojima sam razgovarala kažu da je to uobičajena situacija. Ako ste zapravo nova mama koja u seksu uživa nesputano i neopterećeno, samo naprijed, uživajte!</em></p><p><em>Što se nas ostalih tiče, seks uz djecu je kompliciran jer, kako objašnjava Swartz, 'za mnoge žene seksualni nagon ne uspostavlja se čarolijom u trenutku nakon rođenja, već često zahtijeva brigu i pažnju'. To je samo po sebi ključ za razumijevanje da se događa nešto mnogo dublje od privremenog gubitka želje. Ali što točno?</em></p><p><em>U svojim hvaljenim memoarima iz 2018. autorica Meaghan O’Connell hrabro govori iskreno o iskustvu slučajne trudnoće u kasnim 20-ima uz podršku svog dugogodišnjeg dečka. Poglavlje o seksu me oduševilo. O’Connell dirljivo piše o tome kako je izgubila svaki interes za seks prvih godinu dana nakon što je rodila dijete. 'Ne samo da nisam htjela seks, već sam još više željela da on uopće ne postoji'.</em></p><p><em>Za mene je ovo rezimiralo okrutnu ironiju gubitka libida nakon poroda. U početku ne primjećujete da se to događa jer je vaš fokus toliko otvoreno usmjeren na vašu bebu. No prije nego što to shvatite, nedostatak seksa postaje normalno stanje.</em></p><p><em>Kad su moja djeca bila mala, sjećam se da sam ručala s mudrom starijom ženom koja me je, kad sam se našalila o gubitku libida nakon poroda, upozorila da budem 'oprezna oko toga'. Trudila sam se potisnuti svoju ogorčenost, pitajući se je li ona to meni rekla da 'istrpim seks' za dobrobit svog braka? </em></p><p><em>Tek sam puno kasnije shvatila da je ova žena možda pokušavala prenijeti nešto daleko iznijansiranije: Intimnost i seksualna želja nužno su promijenjene iskustvom majčinstva i, iako je to potpuno očekivano, važno je i ne ugasiti taj dio sebe u potpunosti.</em></p><p><em>Činjenica je da je želju i bliskost, nakon što se izgube, teško ponovno uspostaviti, kaže Arantxa De Dios koja radi s novim majkama. Svjesnost negativnih obrazaca razmišljanja o seksu, kaže De Dios, ključna je za njihovu promjenu prije nego što postanu navika.</em></p><h2>Želja da ga želiš</h2><p><em>Postoji li nešto depresivnije za razmišljanje od želje za seksom? Pa ipak, upravo to često osjećaju nove majke. Nije toliko da im nedostaje seks, već im nedostaje činjenica da im nedostaje. U postporođajnim mjesecima gubitak libida fiziološka je stvarnost. Nakon rođenja, nove majke doživljavaju nagli pad estrogena, hormona zbog kojeg se osjećamo želju za seksom i koji pomaže podmazivanju naših donjih regija.</em></p><p><em>Žene koje doje također doživljavaju nagli porast hormona zvanog prolaktin, koji potiče proizvodnju mlijeka i dodatno potiskuje estrogen. Tome dodajte činjenicu da su mozgovi mnogih novih mama preplavljeni oksitocinom, takozvanim 'hormonom maženja', koji promiče vezu s bebom, zbog čega nas one zanimaju znatno više nego partneri.</em></p><p><em>U osnovi, evolucija ne želi da imamo spolne odnose kad imamo novorođenče o kojem se moramo brinuti, pa je stvorilo hormonalni protuotrov za uzbuđenje. Zeznuti dio dolazi kad ti hormoni popuste, a mama to još uvijek ne želi, ili samo želi da ga želi...</em></p><h2>Iznad hormona</h2><p><em>Vaš spolni nagon može ostati depresivan nakon rođenja djeteta iz svih razloga, od kojih je većina više situacijska nego hormonska. Nove mame izvješćuju da se na kraju dana s djetetom osjećaju 'praznima', a da ne spominjemo da se osjećaju iscrpljeno. Dodajte tome dugotrajne učinke tjelesnih promjena povezanih s trudnoćom i rođenjem, plus prateće probleme sa slikom tijela s kojima se suočavaju mnoge žene, kao i stres i tjeskobu, i nije ni čudo da seks postaje naknadna misao. Ponekad je riječ i o fizičkom oporavku nakon poroda - od šavova do prolapsa mjehura i slično. Takvi problemi ne doprinose baš seksi raspoloženju žene.</em></p><p><em>Čimbenici koji se najčešće zanemaruju kada je riječ o seksu nakon rođenja su emocionalni i psihološki čimbenici. Ne samo postporođajna depresija, nego i porođajne traume i majčina tjeskoba, što očito ima prigušujući učinak na želju.</em></p><h2>Korak naprijed</h2><p><em>Terapija se često preporučuje novopečenim majkama koje 'žele željeti seks', jer može otkriti probleme koji su možda prethodili rođenju vaše bebe, kao i riješiti nove. De Dios, kao prvo, preporučuje hipnoterapiju jer djeluje na podsvjesni um - temelj za ljudsku želju.</em></p><p><em>Hipnoterapija je kontroverzna, ali postoje i dokazi da djeluje (iako samo na sugestivan način). U terapiji De Dios radi na promjeni suptilnih obrazaca. Na primjer, s novom mamom koja se bavi lošom slikom tijela, mogla bi raditi na poticanju uma da preoblikuje samo percepciju.</em></p><p><em>'Umjesto da se uvijek usredotočite na svoj postporođajni trbuh, naučite se usredotočiti na nešto što vam se sviđa na vama samima - vaše prekrasne grudi ili vaša blistava koža', kaže ona. Zvuči pojednostavljeno, ali De Dios se kune da djeluje.</em></p><p><em>Kad su osnovni psihološki problemi benigniji, Swartz preporučuje ženama da oslobode svoj raspored i naprave vrijeme za sebe. Idite u kafić, recimo, i čitajte knjigu sami, dok uživate u toplom napitku. Ona traži od žena da izričito zatraže od svojih partnera da im pomognu u ovom projektu.</em></p><p><em>Ogorčenost se može izgraditi protiv partnera koji ne preuzima svoj dio kućanskih obaveza, a ogorčenost obično ne dovodi do više seksa. Mnoge nove mame stavljaju potrebe svih ostalih na prvo mjesto.</em></p><p><em>'One više ne mogu pristupiti svojoj želji jer je toliko dugo prošlo i nisu osjećali pravo na nju, gotovo su zaboravili kako je imati je', kaže ona. Dobar dio njezinih klijenata čak osjeća kako bi bilo pogrešno samozadovoljavati se jer nemaju spolne odnose sa svojim muževima.</em></p><h2>Razvijanje identiteta</h2><p><em>Za mnoge se žene cijeli pojam seksualne želje mijenja nakon što imaju dijete. Toliko toga što nas kao mlade žene uzbuđuje grubo je društveno uvjetovano. Čak i bez da nam je izričito rečeno, saznajemo da imamo pravo osjećati se seksi samo ako smo seksi u očima muškaraca.</em></p><p><em>Nakon djece, osjećala sam se slobodnom od ovog s*anja i uspjela sam vidjeti koliko je moj seksualni identitet prije poroda bio nerazvijen i zaostao. </em></p><p><em>Kao i mnoge žene, nakon što sam dobila djecu, otkrila sam da me više ne zanima seks ili uzbuđenje koje dolazi s tim što sam objekt, a ne pokretač želje. Završila sam s pretvaranjem. Završila sam s pristajanjem, završila s depilacijom voskom i čupanjem i vježbom pokornosti samo kako bih mogla pustiti da se 'osjećam seksi'. Završila sam s osjećajem da je jedino zadovoljstvo na koje imam pravo je pružiti zadovoljstvo svom partneru, dok je sve ostalo sramotno. </em></p><p><em>Ako ću ponovno uživati ​​u seksu, morala sam smisliti kako u njemu uživati ​​sebično, pohlepno, pod svojim uvjetima. Ironija je svih ženskih želja, naravno, u tome što se one često uredno usklade sa željama i potrebama zapostavljenog partnera. Koji muž ne žudi ta tim da njegova supruga želi seks kao i on? To je ono osnovno.</em></p><p><em>Umjesto da neutraliziram moje seksualno ja, majčinstvo me na kraju dovelo do toga da dublje pristupim i razumijem svoju želju - ali tek nakon razdoblja razmišljanja. Kao što Swartz kaže, za žene je važno da razdoblje nakon djeteta vide kao vrijeme tranzicije, a ne da žure s povratkom. 'Istinsko seksualno putovanje", kaže ona, odnosi se na bliskost žene sa sobom. </em></p>