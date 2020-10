Orgazam bez korištenja ruku moguć je uz stimulaciju vodom, jastukom i erotskom hipnozom

Postoji mnogo načina za postizanje orgazma i ne moraju svi uključiti upotrebu ruku. Da, zaista možete postići orgazam bez ruku. Postoji hrpa tehnika s kojima možete eksperimentirati

<h2>Što je orgazam bez ruku?</h2><p>- To je bilo koja vrsta seksualnog vrhunca koja ne uključuje upotrebu ruku ili prstiju osobe koja doživljava orgazam - kaže licencirana psihoterapeutkinja <strong>N. Jasmine Johnson- DeCosta</strong>. Više se naglašava to kako ostali dijelovi vašeg tijela pomažu u vašem seksualnom užitku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Seks je tu zbog stvarne fizičke potrebe ljudi</p><p>Ako ne koristite ruke za stimuliranje tijela, možete ga smatrati 'hands-free' stimulacijom. To može uključivati ​​upotrebu igračaka, energije, rada na dah, kućanskih predmeta, drugih dijelova tijela ili samo uma. Ako uistinu želite iskustvo bez ruku, možete se odlučiti za tehniku ​​koja ne uključuje ni tuđe ruke, već tehniku ​​koja je potpuno bez dodira.</p><p>- Možete iskoristiti dublji osjećaj zadovoljstva ako počnete širiti svoje iskustvo vlastitog unutarnjeg seksualnog terena - izjavila je certificirana terapeutkinja za seks i spojeve <strong>Myisha Battle</strong>. U nastavku slijede najbolje tehnike za orgazam bez ruku:</p><h2>1. Erotska hipnoza</h2><p>- Moćno mjesto za početak istraživanja orgazama bez ruku su meditacija i dah - kaže Battle.</p><p>Erotska hipnoza vođena je meditacija koja vas može dovesti do vrhunca ili neizmjernog užitka. Ovom tehnikom ​​dopuštate hipnotizeru da vas dovede u stanje transa u kojem ste uronjeni u seksualnu fantaziju. Ovo duboko 'opuštanje meditacijom pomaže vam da pristupite erotskoj energiji', objašnjava Battle, a ne uključuje nikakvu stvarnu fizičku stimulaciju. Na internetu možete potražiti erotski videozapis hipnoze kako biste to isprobali ili stupite u kontakt sa stručnjakom za seksualnost koji nudi ovu uslugu.</p><h2>2. Orgazmičko disanje</h2><p>Orgazmičko disanje praksa je svjesnog disanja radi doživljavanja seksualnog užitka. Usredotočujući se na svoje disanje, možete usmjeriti svoju energiju kroz svoje tijelo. Umjesto da ograničite svoje zadovoljstvo, stvarate prostor za svaku vrstu senzacije. Tantrička seksualna edukatorica <strong>Barbara Carrrellas</strong> nudi korisni audio vodič za isprobavanje ove tehnike.</p><h2>3. BDSM i senzualna igra</h2><p>BDSM je širenje vašeg svjesnog uma i igranje s granicama oko osjećaja i moći.</p><p>- Postoje tjelesne senzacije koje nisu nužno seksualne i ponekad mogu izazvati seksualni odgovor - objašnjava Battle.</p><p>Velik dio seksualnog naboja za BDSM i ostale igre dolazi od vrsta dodira i udaraca koji ne uključuju nužno genitalnu stimulaciju, poput udaranja po guzi, igranja užetom i igranja s temperaturom. Prije istraživanja komunicirajte sa svojim partnerom o granicama, sigurnim riječima i očekivanjima.</p><h2>4. Tantrički seks</h2><p>Tantrički seks uključuje drevnu praksu Tantre koja dolazi iz Indije. Tantra je način da se isprepletete s drugim, način povezivanja na dubljoj razini. Uključuje duboko disanje, zadržavanje prisutnosti i polagano kretanje. Mnoge tantričke prakse ne uključuju izravnu genitalnu stimulaciju, a opet proizvode orgazmičke osjećaje - na primjer, tantrička masaža.</p><h2>4. Energetski orgazam</h2><p>Energetski orgazam odnosi se na razdvajanje senzacija, tako da možete uživati ​​u jednom čak i kad nemate drugog. Da biste vježbali ovu tehniku, morat ćete naučiti kako odvojiti fizičku stimulaciju od orgazmičkog užitka. </p><h2>5. Igranje s vodom</h2><p>Ispostavilo se da je voda odličan izvor stimulacije za neke ljude. Hands-free alat je upravo to, voda, napominje Jasmine i dodaje da ako želite koristiti alat možete s pomoći s tušem.</p><p>Sljedeći put u kadi ili pod tušem, budite kreativni. Eksperimentirajte s pritiskom vode na različitim dijelovima tijela. U igri su dopuštene i igračke i hidromasažne kade. Žene trebaju pripaziti da ne prskaju vodu izravno u rodnicu. Korištenje tuša na klitorisu ili stavljanje pod slavinu koja teče može dati sjajan osjećaj.</p><h2>6. Trljanje o jastuk</h2><p>Odjeća nije obavezna za ovu tehniku. Zgrabite jastuk ili trljajte vaš spolni organ o kauč. Pronađite komad namještaja koji to čini umjesto vas i krenite.</p><h2>7. Trljanje o partnera</h2><p>To je isti koncept kao i sa stvarima, ali umjesto toga je toplo tijelo prislonjeno uz vas. Odjeća još uvijek nije obavezna, a možete ubaciti i nekoliko poljubaca. Ali bez ruku!</p><h2>8. Igranje s bradavicama</h2><p>Neki ljudi mogu doživjeti orgazam uz stimulaciju bradavica. Stimulacija bradavica ne mora uključivati ​​samo vaše bradavice, već bi one trebale privući većinu pažnje, barem na prvu. Slobodno lutajte i drugim dijelovima tijela s nekim alatom ili igračkom. Ili uključite svog partnera.</p><h2>9. Davanje i primanje oralnog seksa</h2><p>Sve dok nisu uključene ruke, oralni seks može se u potpunosti smatrati tehnikom orgazma bez ruku. Iako svi znamo kako primanje oralnog seksa može proizvesti orgazam, neki ljudi čak doživljavaju i orgazmičke osjećaje dok daju oralni seks. Ako stavljate prst ili dva u vaginu kada dajete oralni seks, ostavite ih vani. Pogledajte što se događa kad pustite da 'usta govore'.</p><h2>10. Seks igračke</h2><p>Pronađite igračku koja odgovara vašem iskustvu.</p><p>- Uživajte u ritmu i pritisku koje ovo produženje vaših ruku (ili ruku vašeg partnera) može proizvesti - kaže Jasmine. Neke seksualne igračke mogu pružiti i posebno iskustvo bez ruku: postoje nosive seksualne igračke, seksualne igračke s daljinskim upravljanjem i seksualne igračke na zrak koje uopće ne uključuju fizički kontakt. Tu su razni prstenovi, stezaljke za bradavice kao i donje rublje kojima upravlja vaš telefon, a to je samo početak.</p><h2>11. Nosači za seksualne igračke</h2><p>Umjesto da sami držite seksualnu igračku, upotrijebite nosač seksualne igračke ili dildo s vakuumom kako bi odradili posao umjesto vas. Naslonite svoju odabranu seksualnu igračku na nosač ili postavite dildo na ravnu površinu i pustite da zabava započne.</p><h2>12. Treninzi za jezgru</h2><p>Takozvani 'coregazmi' su orgazmi koje doživljavate tijekom vježbanja. Studija u časopisu Sexual and Relationship Therapy otkrila je da se oni ne oslanjaju na postojeće seksualne misli ili osjećaje; umjesto toga, već se smatra da su rezultat umora oko područja zdjelice koji stvara osjećaj sličan orgazmu. Iako se obično događaju slučajno i nisu toliko česti, mogu se dogoditi bilo kome. Da biste imali 'coregazam', pokušajte se usredotočiti na temeljne vježbe dok dodajete Kegelove vježbe i upotrijebite svoj um da se usredotočite na osjećaje u području zdjelice.</p><h2>13. Orgazam kod spavanja</h2><p>Dovoljno divlji, mokri snovi mogu biti tehnika orgazma bez ruku koju ste već sigurno iskusili. Mogu se dogoditi bilo kome, uključujući i žene. Ta veza um-tijelo 'funkcija je tijela koju ne moramo nužno izgubiti', kaže Jasmine. Moramo samo malo poraditi na tome kako bismo se ponovno povezali s tom funkcijom'.</p><p>Ne možete kontrolirati orgazme koje imate kada spavate, ali spavanje na trbuhu može povećati vjerojatnost seksualnog sna.</p><p>- Kada ležite na trbuhu, veća je vjerojatnost da će vam se genitalije aktivirati. Pritiskom na krevet može doći do fizičke stimulacije, a time i do erotskih podsvjesnih misli - piše seksologinja <strong>Gigi Engle</strong>.</p><h2>14. Turbulencije</h2><p>Ljudi ponekad tvrde da su doživjeli slučajne orgazme zbog turbulencija u zrakoplovima, vožnje u automobilu ili nekom od javnog prijevoza. Možda ćete se trebati postaviti na određeni način da biste postigli pravi kut, a vibracije od turbulencije učinit će genitalnu stimulaciju umjesto vas.</p><h2>15. Škare</h2><p>Ovo je gotovo poput trljanja o svog partnera. Cilj 'škara' je trenje. Ova se tehnika odnosi na kontakt između vaših i partnerovih genitalija. Nema ruku, nema igračaka, samo spolovilo na spolovilo, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/hands-free-orgasm-techniques" target="_blank">Mind Body Green</a>.</p>