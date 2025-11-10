Poznata Hrvatica ukrasila 'pola ulice' plišanim medvjedićima

U Maloj ulici 1 u Zagrebu blagdanska čarolija krenula je punom parom. Naime, poznata cvjećarnica poduzetnice Ive Todorić dobila je novo, božićno ruho. Sjajne crvene kuglice isprepletene crveno bijelim lizalicama, raskošni zeleni vijenci koji uokviruju vrata i prozore te divovski plišani medvjedići, ostavljaju bez daha prolaznike koji se nađu u blizini Ateliera Sreće.

Navečer cijeli dojam nadopunjuju i stotine lampica pa gotovo da i nema onoga koji tamo ne zastane za selfie ili dva.

Todorić je nedavno potpuno preuredila Atelier Sreće kojeg ima u najmu zajedno s prijateljem i poznatim cvjećarom Antom Jurkovićem. Nakon potpunog preuređenja, ovaj atelje postao je još topliji, mirisniji i posebniji kutak grada. Tamo se ne prodaje samo cvijeće s kojim je i Ivin otac, Ivica Todorić, započeo karijeru davne 1996. godine.

Naime, on je tada bio poslovođa cvjećarnice i prošao sva radna mjesta do vrha. Iva je očito naslijedila ljubav prema cvijeću, ali je i proširila biznis. U Atelieru Sreće osim buketa, prodaje i mirise za dom Atelier Rebul, nakit Borboleta, vaze, šampanjce i druge male znakove pažnje.

A ako u Atelier uđete baš ovih dana, u oko će vam upasti ogromni buketi božikovine uz pomoću koje svaki buket Iva i Ante mogu pretvoriti u božićnu bajku.

Okitili su oni već i jelku, izložili svijećnjake prigodne za blagdansko uređenje stola, iznijeli su na pult i stalke za kolače i torte. A ako se netko još nije ugrijao za medvjedića, kao dodatni poklon uz svoj buket može odabrati plišanog soba.

Međutim, plišanci su svakako hit sezone. Kupce privlače izdaleka. Nalaze se oko cijele cvjećarne, ispred nje, na pročelju pa sve do susjedovog pročelja koje je također ukrašeno njima.

- Imamo super stanare, zgrada se oduvijek ukrašavala, nikome ne smeta. Mislim da svi uživaju u božićnoj čaroliji - rekla je Iva.