Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
CVJEĆARNA U BOŽIĆNOM RUHU

Poznata Hrvatica ukrasila 'pola ulice' plišanim medvjedićima

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 2 min
Poznata Hrvatica ukrasila 'pola ulice' plišanim medvjedićima
4

Iva Todorić i sama priznaje da kod nje nikad ništa nije slučajno, osobito kada se radi o poslovnim projektima. Oni su promišljeni i u njih, kaže, unosi puno mašte i ljubavi. Trenutno je najviše veseli plišanac Srećko

U Maloj ulici 1 u Zagrebu blagdanska čarolija krenula je punom parom. Naime, poznata cvjećarnica poduzetnice Ive Todorić dobila je novo, božićno ruho. Sjajne crvene kuglice isprepletene crveno bijelim lizalicama, raskošni zeleni vijenci koji uokviruju vrata i prozore te divovski plišani medvjedići, ostavljaju bez daha prolaznike koji se nađu u blizini Ateliera Sreće.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Iva Todorić proširila svoj biznis: Za 24sata otkrila je detalje, a jedna stvar veže ju uz Severinu 01:13
Iva Todorić proširila svoj biznis: Za 24sata otkrila je detalje, a jedna stvar veže ju uz Severinu | Video: 24sata Video

Navečer cijeli dojam nadopunjuju i stotine lampica pa gotovo da i nema onoga koji tamo ne zastane za selfie ili dva. 

Todorić je nedavno potpuno preuredila Atelier Sreće kojeg ima u najmu zajedno s prijateljem i poznatim cvjećarom Antom Jurkovićem. Nakon potpunog preuređenja, ovaj atelje postao je još topliji, mirisniji i posebniji kutak grada. Tamo se ne prodaje samo cvijeće s kojim je i Ivin otac, Ivica Todorić, započeo karijeru davne 1996. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zagreb: Kuća u Maloj ulici ukrašena za advent 01:22
Zagreb: Kuća u Maloj ulici ukrašena za advent | Video: 24sata/pixsell
PRESLATKI SU Čudesno okićena zagrebačka kućica: Medvjedići na svakom prozoru zazivaju blagdane...
Čudesno okićena zagrebačka kućica: Medvjedići na svakom prozoru zazivaju blagdane...

Naime, on je tada bio poslovođa cvjećarnice i prošao sva radna mjesta do vrha. Iva je očito naslijedila ljubav prema cvijeću, ali je i proširila biznis. U Atelieru Sreće osim buketa, prodaje i mirise za dom Atelier Rebul, nakit Borboleta, vaze, šampanjce i druge male znakove pažnje.

A ako u Atelier uđete baš ovih dana, u oko će vam upasti ogromni buketi božikovine uz pomoću koje svaki buket Iva i Ante mogu pretvoriti u božićnu bajku.

56 DANA DO BOŽIĆA FOTO Zagreb ponovno 'oblači' blagdansko ruho: Evo gdje su već postavljeni božićni ukrasi
FOTO Zagreb ponovno 'oblači' blagdansko ruho: Evo gdje su već postavljeni božićni ukrasi

Okitili su oni već i jelku, izložili svijećnjake prigodne za blagdansko uređenje stola, iznijeli su na pult i stalke za kolače i torte. A ako se netko još nije ugrijao za medvjedića, kao dodatni poklon uz svoj buket može odabrati plišanog soba.

Međutim, plišanci su svakako hit sezone. Kupce privlače izdaleka. Nalaze se oko cijele cvjećarne, ispred nje, na pročelju pa sve do susjedovog pročelja koje je također ukrašeno njima.

SVJETLOSNA BAJKA FOTO Zagrebački Zoološki vrt pretvorio se u božićnu bajku!
FOTO Zagrebački Zoološki vrt pretvorio se u božićnu bajku!

- Imamo super stanare, zgrada se oduvijek ukrašavala, nikome ne smeta. Mislim da svi uživaju u božićnoj čaroliji - rekla je Iva. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Top lista horoskopskih znakova po emocionalnoj inteligenciji
TKO RAZUMIJE EMOCIJE, A TKO NE?

Top lista horoskopskih znakova po emocionalnoj inteligenciji

Emocionalna inteligencija znači sposobnost prepoznavanja, razumijevanja i upravljanja vlastitim emocijama. Također možete prepoznati i utjecati na emocije drugih
Ovo su navike u frizeraju koje se čine pristojnima, ali frizerima zapravo idu na živce
IMA IH

Ovo su navike u frizeraju koje se čine pristojnima, ali frizerima zapravo idu na živce

S frizerima postanemo bliski, no i tu postoje određena pravila ponašanja. Treba imati respekta te ne izaći iz salona sa šeširom na glavi
FOTO Hit liječnik: Hrvatice hrle estetskom kirurgu iz Zagreba
MLADEN DUDUKOVIĆ

FOTO Hit liječnik: Hrvatice hrle estetskom kirurgu iz Zagreba

Čak i neki od kolega iz struke za dr. Mladena Dudukovića, estetskoga kirurga sa specijalizacijom iz plastične i rekonstruktivne kirurgije, kažu da je novi Glumičić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025