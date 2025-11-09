Čudesno okićena zagrebačka kućica: Medvjedići na svakom prozoru zazivaju blagdane...
Hladniji mjeseci donose i svima već dobro poznati advent i razdoblje kada kuće blješte lampicama i božićnim ukrasima. U zagrebačkoj Maloj ulici netko je već krenuo u pripreme, pa je tako kućica privukla pažnju dekoracijama od plišanih medvjedića
Hladniji mjeseci najavljuju početak adventa i razdoblja kada ulice i domovi zasjaju u božićnim bojama. Lampice, vijenci i ukrasi stvaraju poseban osjećaj topline i zajedništva. Gradovi tada poprimaju čarobnu, blagdansku atmosferu. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL