Ivan Mihovec redefinira domaću scenu dizajna interijera: 'Pratim trendove, ali ne robujem im...'

U svega nekoliko godina, taj je cilj prerastao u prepoznatljiv brend na domaćem tržištu, a Mihovec se profilirao kao jedan od dizajnera koji donosi suvremeni, međunarodni standard u hrvatski kontekst.

Njegov pristup dizajnu temelji se na kombinaciji estetike i funkcionalnosti, ali i na dubokom razumijevanju klijentovih potreba. Upravo taj balans, tvrdi, čini razliku između vizualno privlačnog prostora i prostora koji zaista funkcionira kao dom ili poslovno okruženje.

- Pratim trendove, ali im ne robujem. Najvažnije mi je slušati klijenta i razumjeti način života ili poslovanja koji se odvija u prostoru. Luksuz ne znači samo materijal, nego i osjećaj koji prostor pruža - ističe Mihovec.

Foto: Karlo Pavlić

Od Zagreba do Bejruta – međunarodna ambicija bez kompromisa

Iako je karijeru izgradio u Hrvatskoj, Mihovčev rad ubrzo je prešao granice Europe. Prije početka geopolitičkih nestabilnosti u regiji, započeo je ambiciozan projekt u Libanonu, gdje je angažiran na dizajnu kompleksa od tri luksuzne stambene zgrade u Bejrutu te jedne ekskluzivne privatne vile.

Iskustvo rada na Bliskom istoku, kako navodi, ostavilo je snažan dojam.

- Bejrut je grad kontrasta i nevjerojatne energije. Showroomovi najluksuznijih svjetskih brendova ondje su standard, a razina arhitekture i interijera iznimno je visoka. Cijene nekretnina u centru dosežu razine koje konkuriraju globalnim metropolama, što dovoljno govori o snazi tog tržišta - objašnjava Mihovec.

Unatoč izazovima koji su uslijedili u regiji, projektna vizija nije nestala. Studio nastavlja razvijati koncepte s ciljem buduće realizacije, čim se stvore stabilni uvjeti za nastavak rada.

Foto: Karlo Pavlić

Poduzetnički rast i filozofija suradnje

IMM DESIGN STUDIO danas funkcionira kao strukturiran kreativni sustav koji pokriva sve faze procesa – od idejnog rješenja i projektiranja, preko odabira materijala, pa sve do završne realizacije na terenu. Takav pristup omogućuje klijentima sigurnost, ali i kontinuitet kvalitete kroz cijeli projekt.

Iako studio raste i preuzima sve kompleksnije zadatke, Mihovec naglašava da je zadržavanje kreativne energije i timske dinamike ključno za dugoročni uspjeh.

- Konkurencija ne bi trebala biti prepreka, nego poticaj. Vjerujem u suradnju između dizajnera i arhitekata, u razmjenu ideja i zajedničko podizanje standarda struke - kaže.

Takva filozofija rezultirala je brojnim suradnjama i umrežavanjem unutar industrije, kako u Hrvatskoj tako i izvan nje, gdje studio sve češće sudjeluje u međunarodnim projektima i inicijativama.

Zagrebački ured kao showroom svjetskog standarda

Ulazak u zagrebački ured IMM DESIGN STUDIO-a ostavlja dojam pažljivo kuriranog prostora koji funkcionira kao spoj radnog okruženja i izložbenog salona. Svaki element interijera odabran je s namjerom da komunicira estetiku i filozofiju studija.

Dominantni vizualni akcent prostora je skulpturalna visilica inspirirana radom slavne Zahe Hadid, dok centralni stol od luksuznog talijanskog mramora definira prostor sastanaka. Materijali poput brušenog metala, posebnih zidnih tehnika i ručno izrađenih tapeta stvaraju slojevitu atmosferu u kojoj se prezentiraju ideje i projekti.

Ured istovremeno služi i kao showroom, gdje klijenti mogu direktno vidjeti i osjetiti materijale koji će biti korišteni u njihovim budućim prostorima.

- Moj ured je produžetak mog rada i identiteta studija. Prostor mora inspirirati, jer upravo iz takve energije nastaju najbolja rješenja - objašnjava Mihovec.

Milano kao točka povezivanja struke

Osim projektiranja interijera, Mihovec aktivno doprinosi i povezivanju regionalne dizajnerske scene s međunarodnim tržištem. Jedan od njegovih zapaženijih projekata je organizacija “Večeri dizajnera i arhitekata” u Milanu, koja se održava tijekom prestižnog tjedna dizajna i sajma Salone del Mobile.

Taj događaj prerastao je u važnu platformu za susrete hrvatskih i međunarodnih stručnjaka, otvarajući prostor za suradnje, razmjenu ideja i umrežavanje u samom srcu globalne dizajnerske industrije.

Novi standardi hrvatskog dizajna

Kroz projekte u Hrvatskoj, Libanonu i šire, Ivan Mihovec i IMM DESIGN STUDIO pozicioniraju se kao primjer suvremenog pristupa dizajnu interijera koji briše granice između lokalnog i globalnog.

Njegov rad pokazuje kako hrvatski dizajn može ravnopravno sudjelovati na međunarodnoj sceni, ne samo kroz estetiku, nego i kroz organizaciju, koncept i izvedbu.

U vremenu kada se granice između tržišta sve više brišu, Mihovčev pristup potvrđuje da kvaliteta, vizija i dosljednost ostaju ključni faktori uspjeha – bez obzira radi li se o uredu u Zagrebu, luksuznoj vili u Bejrutu ili događaju u Milanu.