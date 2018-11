Ivana: Nosim vlasulje, ali nikad nisam krila da nemam kosu...

Kosu sam počela gubiti u vrijeme adolescencije, a u to vrijeme morala sam se nositi i s ostalim fizičkim promjenama što je uvelike utjecalo na sliku koju sam stvarala o sebi, govori Ivana Slavi (29) iz Zaprešića, terapeutkinja koja radi s djecom s posebnim potrebama.

Alopecija joj je dijagnosticirana s 15 godina. Kosa joj je najprije počela otpadati u krugovima (alopecia areata), a kasnije se pretvorila u alopeciju totalis što znači da nema kose na cijelom tjemenu.

Kod Ivane ovaj poremećaj nije genetski uzrokovan, ali drugi uzrok liječnici jednostavno nikad nisu otkrili. Svi su to pripisivali stresu.

- Adolescencija je osjetljivo doba, kad se mladi čovjek poistovjećuje s vršnjacima, ali ja se nisam imala s kime poistovjetiti. Izgubila sam samopouzdanje. Izgubila sam svoj identitet, izgubila sam sebe. Bilo je teško. Prošla sam gotovo sve faze tugovanja zbog gubitka kose, od šoka, nevjerice, tuge do ljutnje, depresije i naposljetku prihvaćanja. Imala sam i još imam veliku podršku svoje obitelji, roditelja i braće. Nikad mi nisu dopuštali da se sažalijevam i to mi je pomoglo u mojoj borbi. Od prvog dana otkako sam izgubila kosu nisam to skrivala - iskrena je Ivana.

Rado govori o tome jer se obično alopecija smatra posljedicom kemoterapije. Prema NAAF-u (National alopecia areata fundation), u SAD-u alopeciju ima 6,8 milijuna ljudi, u svijetu 147 milijuna, dok za Hrvatsku nema podataka. Ivanu ljudi danas prihvaćaju baš takvom kakva je, bez obzira na sve, a kaže da je fizički izgled ionako pod utjecajem promjena kroz vrijeme.

- Okružena sam divnim ljudima i prijateljima. Moj odnos s njima temelji se na našim ljudskim kvalitetama, a ne na fizičkom izgledu - govori Ivana koja je završila fakultet, a danas radi posao koji je ispunjava.

- Kad sam bila mlađa, pitala sam se: ‘Zašto baš ja?’, sve do odlaska na jednu duhovnu obnovu gdje sam spoznala Isusa. Taj osjećaj neću nikad zaboraviti. Bilo je jednostavno neopisivo! Sve svjetovno, sve što me je brinulo, zbog čega sam tugovala i žalostila se postalo mi je nevažno. Shvatila sam da postoji jako dobar razlog zašto nemam kose i da je moja misija pomoći drugima. Duhovno sam počela rasti. Samopouzdanje mi se vratilo, postala sam snažna, hrabra, pozitivna, radosna i uporna. Od tada ne skidam osmijeh s lica. To je moja snaga - govori Ivana. Nosi perike, vlasulje, marame, kape ili ništa od navedenog - sve, kaže, ovisi o njezinu raspoloženju ili o prigodi.

- Imam nekoliko perika i jednu vlasulju koju prema potrebi mijenjam. Ljeti na moru ne nosim ništa, a i kod kuće sam ćelava. Neopisiv je osjećaj kad skinem periku, preplavi me osjećaj slobode. Ipak, volim nositi perike i vlasulje jer se osjećam ženstvenijom. Briga i njega za kosu mi je vrlo važna, kao i svakoj ženi - kaže Ivana koja je po zvanju vatrogasac I. klase, a po dužnosti operativni vatrogasac i osposobljena je za rad sa spravama za zaštitu dišnih organa. Mana perika i vlasulja je, osim što su skupe, što je pod njima jako vruće, zato ih ljeti rijetko nosi. Skida ih kad trči ili kod drugih fizički zahtjevnijih aktivnosti.

Ambasadorica udruge Kosa ljubavi: Pomažem djeci koja prolaze što i ja

Udruga Kosa ljubavi ima bitnu ulogu u mojem životu. Primarno je pokrenuta kao Udruga za djecu i mlade koji nemaju kose zbog onkoloških poteškoća. Javila sam im se da pomognem, ali i jer sam radila istraživanje na onkologiji za svoj završni rad na fakultetu. Tad sam shvatila da djeci i adolescentima nije toliko bitna bolest koliko posljedica kemoterapije i gubitak kose, kaže.

Kad se navikneš na vlasulju, ne primjećuješ je

Većina nepoznatih u početku me sažalijeva. Primjećujem te poglede. No kad im objasnim da se ne radi o zaraznoj ili teškoj bolesti, sažalijevanje nestane. Moja vedrina ih često pozitivno iznenadi. Ne smatram se drugačijom od ostalih, a nošenje perike, vlasulje, marame ili kape meni je isto kao i nošenje naočala, kaže.

Primala injekcije kortikosteroida, ali nije pomoglo

Alopecija je autoimuna bolest. Kad se pronađe uzrok autoimune reakcije, može se izliječiti. No kod mene uzrok nije otkriven. Kao mlađa dobivala sam injekcije kortikosteroida po cijelom tjemenu, a to je izrazito bolan tretman, no nije pomoglo. Ako korijen kose nije uništen, kosa može ponovno početi rasti. U mojem slučaju kosa je obično rasla nakon mora i u drugom mjesecu mi je u roku od dva tjedna sve ispalo, neovisno o tretmanima. Tako unazad dvije ili tri godine. Od tad mi kosa više ne raste, govori nam Ivana Slavi.

Njega vlasulja je zahtjevna

Perike i vlasulje imaju rok trajanja. Održavanje vlasulja prepuštam stručnjacima dok perike sama perem u mlakoj vodi običnim ili posebnim šamponima i regeneratorima. Suše se na zraku i ne smiju se fenirati, peglati i kovrčati za razliku od vlasulja, kaže Ivana.