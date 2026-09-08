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'Iz gužve Zagreba smo pobjegli u Dugo Selo i oduševili se!'

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 6 min
'Iz gužve Zagreba smo pobjegli u Dugo Selo i oduševili se!'
Foto: Igor SobanPIXSELL
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Što dobiješ kad Zagreb zamijeniš Dugim Selom? ‘Susjedi ti dođu pomoći prije nego što ih išta pitaš’, kaže Sanela o velikoj obiteljskoj promjeni

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Ja sam rođena Zagrepčanka, odrasla sam na Ravnicama, i nije mi baš bilo lako donijeti odluku o preseljenju iz Zagreba. Štoviše, kad smo se 2023. uselili u ovu kuću u Dugom Selu, koju smo kupili dvije godine ranije u roh-bau fazi te je uredili, i suprug i ja smo isprva mislili da smo pogriješili. No da mi danas netko kao u američkim filmovima ponudi da će dignuti kuću i postaviti je u bilo koji drugi kraj svijeta, rekla bih: 'Ne diraj!', jer smo danas ovdje presretni, priča Sanela Lebić, analitičarka u banci.

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