'Iz gužve Zagreba smo pobjegli u Dugo Selo i oduševili se!'

Ja sam rođena Zagrepčanka, odrasla sam na Ravnicama, i nije mi baš bilo lako donijeti odluku o preseljenju iz Zagreba. Štoviše, kad smo se 2023. uselili u ovu kuću u Dugom Selu, koju smo kupili dvije godine ranije u roh-bau fazi te je uredili, i suprug i ja smo isprva mislili da smo pogriješili. No da mi danas netko kao u američkim filmovima ponudi da će dignuti kuću i postaviti je u bilo koji drugi kraj svijeta, rekla bih: 'Ne diraj!', jer smo danas ovdje presretni, priča Sanela Lebić, analitičarka u banci.