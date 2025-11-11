Obavijesti

U TOKIJU

Izabel Kovačić odjenula je naše sportaše za Deflimpijske igre

Hrvatska delegacija koja će nas predstavljati na 25. ljetnim Deflimpijskim igrama u Tokiju nastupit će u odjeći hrvatskog održivog brenda Lunilou
Suradnja s Hrvatskim deflimpijskim odborom nastala je kao prirodan spoj zajedničkih vrijednosti — odgovornosti, trajnosti i dizajna s razlogom. Poziv za suradnju došao je od Olivera Lušića, predsjednika Hrvatskog sportskog saveza gluhih i kapetana rukometne reprezentacije gluhih, dugogodišnjeg prijatelja brenda Lunilou. Upravo je on u Lunilou prepoznao istu filozofiju koju promiču i sportaši: predanost, poštovanje i zajedništvo. U godini u kojoj Deaflympics obilježava 100 godina postojanja – od prvih igara održanih 1924. u Parizu – hrvatska delegacija u Tokio odlazi u profinjenoj, modernoj i funkcionalnoj kolekciji koja simbolizira ponos i dostojanstvo hrvatskog sporta. | Foto: Karla Čurin
