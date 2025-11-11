Izabel Kovačić odjenula je naše sportaše za Deflimpijske igre

Hrvatska delegacija koja će nas predstavljati na 25. ljetnim Deflimpijskim igrama u Tokiju nastupit će u odjeći hrvatskog održivog brenda Lunilou
Suradnja s Hrvatskim deflimpijskim odborom nastala je kao prirodan spoj zajedničkih vrijednosti — odgovornosti, trajnosti i dizajna s razlogom.
Poziv za suradnju došao je od Olivera Lušića, predsjednika Hrvatskog sportskog saveza gluhih i kapetana rukometne reprezentacije gluhih, dugogodišnjeg prijatelja brenda Lunilou. Upravo je on u Lunilou prepoznao istu filozofiju koju promiču i sportaši: predanost, poštovanje i zajedništvo. U godini u kojoj Deaflympics obilježava 100 godina postojanja – od prvih igara održanih 1924. u Parizu – hrvatska delegacija u Tokio odlazi u profinjenoj, modernoj i funkcionalnoj kolekciji koja simbolizira ponos i dostojanstvo hrvatskog sporta.
| Foto: Karla Čurin
Foto: Karla Čurin
Kolekcija, koja je nastajala deset mjeseci, donosi vintage sportswear pristup preobražen u suvremeni streetwear. Dizajn je inspiriran nacionalnim simbolima, ali u prigušenijim nijansama koje kolekciji daju elegantan, jesenski karakter. Među ključnim komadima nalaze se polo majica, hlače, vodootporna bomber jakna, kožni remen, čarape i marama. Svi tekstilni dijelovi nose GOTS certifikat, potvrdu organskog podrijetla i visokih ekoloških i etičkih standarda, dok je bomber jakna izrađena tako da traje mnogo duže od jedne sezone.
- Željeli smo Hrvatsku predstaviti dostojanstveno—rezultatima i izgledom. U Lunilou smo našli partnera koji dijeli naše vrijednosti. Kolekcija je elegantna, prepoznatljiva i prava za trenutak na otvaranju - rekao je Oliver Lušić, naglasivši važnost spoja estetike i sportskog duha.
Izabel Kovačić, osnivačica brenda Lunilou, dodala je: - Ova nam je suradnja prilika da kroz dizajn podržimo inkluziju i različitosti. Sportaši su nas osvojili profesionalnošću i timskim duhom, a kolekcija donosi svjež, promišljen odmak od klasičnog sportskog izgleda.
Deflimpijske igre jedinstvene su po tome što se start utrka ne označava pucnjem, nego svjetlosnim signalom – sport se, simbolično, prilagođava komunikaciji, a ne obrnuto. Stoga geslo “Enjoy Communication Together” u Tokiju ne ostaje samo slogan, već postaje pravilo igre.
Hrvatska delegacija u Lunilou kolekciji želi upravo to: izgled koji s ponosom predstavlja zemlju, priča o održivosti i inkluziji, te jednako dobro funkcionira u protokolu, na tribini i u svakodnevici. U projektu je sudjelovala i Optika Anda, koja je ustupila naočale za službeno snimanje. Zanimljivo, cijela je suradnja započela spontano – jednostavnom porukom sportaša koji voli modu i već nosi Lunilou odjeću. Od tada, sve je teklo prirodno i s puno, kako kažu u brendu, “dobre nervoze” koja prati velike trenutke.
Foto Karla Čurin
