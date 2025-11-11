Izabel Kovačić odjenula je naše sportaše za Deflimpijske igre

Hrvatska delegacija u Lunilou kolekciji želi upravo to: izgled koji s ponosom predstavlja zemlju, priča o održivosti i inkluziji, te jednako dobro funkcionira u protokolu, na tribini i u svakodnevici. U projektu je sudjelovala i Optika Anda, koja je ustupila naočale za službeno snimanje. Zanimljivo, cijela je suradnja započela spontano – jednostavnom porukom sportaša koji voli modu i već nosi Lunilou odjeću. Od tada, sve je teklo prirodno i s puno, kako kažu u brendu, “dobre nervoze” koja prati velike trenutke. | Foto: Karla Čurin