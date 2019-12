Izaberite vrata i otkrijte što će vam 2020. donijeti u život

Svakodnevni odabiri, pa čak i u onim nevažnim sitnicama, određuju našu životnu putanju, pa čak i sudbinu.

Pazite na svoje misli; one postaju riječi.

Pazite na svoje riječi; one postaju djela.

Pazite na svoja djela; ona postaju navike.

Pazite na svoje navike; one postaju karakter.

Pazite na svoj karakter; on postaje tvoja sudbina.