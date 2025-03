Izašli ste na spoj i zatim se više nikada niste čuli? Evo zašto se to događa većini samaca

U današnjem svijetu upoznavanja, pojam 'ghosting' u prijevodu je ignoriranje, a uglavnom se događa u situaciji kada izađete na nekoliko spojeva s nekim i ta osoba iznenada nestane bez ikakvog objašnjenja. Nažalost, to je postao uobičajeni dio online datinga.

Srećom za sve one koji su još uvijek puni nade, Karli Kucko, terapeutkinja za seksualne odnose, objasnila je za Daily Mail glavni razlog zašto toliko ljudi ili 'ghosta' ili postaje žrtvom toga od strane potencijalnog partnera.

Ako ste barem jednom koristili aplikaciju za upoznavanje, poznati su vam beskrajni izbori dostupnih osoba za spojeve. Međutim, upravo je to ono što uzrokuje da ljudi prestanu odgovarati na poruke ili pozive kad shvate da im više nije stalo do osobe. Nisu svi spojevi trenutni udarac ili znak da je brak na vidiku. No, umjesto da to iskreno komunicirate, ljudi radije nestanu.

- Ghostaju nekoga večeras, a već sutra su pronašli nekog novog - rekla je Kucko.

Nitko ne voli sukobe, a digitalno upoznavanje olakšalo je ljudima da prestanu odgovarati na pozive ili poruke kada izgube interes — nadajući se da će druga osoba shvatiti.

- Umjesto da komuniciramo i povežemo se kad se pojave nesuglasice, ljudi često biraju prekinuti stvari i krenuti dalje - objasnila je stručnjakinja za odnose.

Iako se ghosting često smatra negativnim ponašanjem, Kucko je objasnila da postoji vrijeme i mjesto kada treba prestati viđati ili odgovarati na poruke od nekoga.

- Ghostanje kako biste izbjegli sukobe može biti način očuvanja energije, osobito s nepoznatim osobama koje ne pokazuju poštovanje u komunikaciji - rekla je Kucko. Važno je napomenuti da postoji razlika, a prije nego što obrišete broj te osobe iz svog telefona, stručnjakinja vam savjetuje da razmislite o svojim namjerama u vezi s ghostingom.

- Kako biste razlikovali ove dvije situacije, savjetujem da razmislite: Ne odgovaram jer poštujem svoje vrijednosti ili izbjegavam ranjivost jer mi je neugodno? - predlaže.

Odbiti nekoga ili biti odbijen nikada nije lako, i razumljivo je da bi većina ljudi učinila sve da to izbjegne.

No, kao što često kažu, iskrenost je najbolja politika.

- Iako je takvo odbijanje teško podnijeti, predlažem transparentnost umjesto izbjegavanja - objasnila je Kucko.

Anketom koju je proveo NumberBarn otkriveno je da je 75 posto samaca doživjelo ghosting. Ako ne želite završiti u toj statistici, obratite pažnju na nekoliko znakova koji mogu ukazivati na to.

Jedan od očitih znakova je kada osoba postane iznenada neodređena u vezi s planovima. Ako na vašem telefonu iskrsne poruka poput 'Provjerit ću svoj raspored' ili 'Obavijestit ću te kada budem slobodna/slobodan', bolje je smanjiti očekivanja od te osobe.

Drugi znak je kada riječi ne odgovaraju postupcima osobe. Svatko može izgovoriti kompliment ili, još gore, početi vas 'bombardirati' ljubavnim riječima i afirmacijama koje želite čuti. Ali, ako postupci te osobe nisu u skladu s onim što govori, bježite.

Još dva znaka da biste mogli doživjeti ghosting su ako osoba kasni u odgovaranju na vaše poruke, što pokazuje nedostatak interesa. Također, ako otkaže vaše planove u posljednjem trenutku s lošim izgovorima, to bi mogao biti ghosting, piše New York post.